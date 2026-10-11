조혜련 “아이들하고는 연락만 한다”...독립한 자녀들 근황 공개

코미디언 조혜련이 독립해 생활하고 있는 첫째 딸의 근황을 전하며 흐뭇한 마음을 드러냈다. 대학 생활과 아르바이트를 병행하며 자신의 생활을 스스로 꾸려가는 딸의 모습을 소개하면서 자녀들이 성장한 뒤 달라진 자신의 일상도 함께 이야기했다.

코미디언 조혜련이 독립해 생활하고 있는 첫째 딸의 근황을 전하며 흐뭇한 마음을 드러냈다. 대학 생활과 아르바이트를 병행하며 자신의 생활을 스스로 꾸려가는 딸의 모습을 소개하면서 자녀들이 성장한 뒤 달라진 자신의 일상도 함께 이야기했다. 조회련: 조혜련

조혜련은 최근 자신의 유튜브 채널 ‘조회련: 조혜련’을 통해 공개한 영상에서 코미디언 이경실, 김지선과 함께 시간을 보냈다. 영상에는 세 사람이 효소 찜질을 체험하면서 편안한 분위기 속에서 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 대화 중 이경실은 조혜련에게 남편을 만난 뒤 이전과 비교해 많이 달라진 것 같다고 말했다. 이에 조혜련은 자녀들이 하나둘 자신의 곁을 떠난 것이 변화의 이유 가운데 하나라고 설명했다.

특히 이경실이 조혜련의 딸이 현재 어디에서 지내고 있는지를 묻자, 조혜련은 첫째 딸이 학교 근처에서 독립해 생활하고 있다고 밝혔다. 딸은 외국어대학교 인근에서 지내고 있으며, 자신의 아르바이트 수입으로 생활비를 마련하고 있어 어머니에게 금전적인 도움을 요구하지 않는다고 전했다.

조혜련에 따르면 딸은 현재 과외를 세 곳에서 하고 있다. 대학 4학년으로 학교생활을 이어가는 동시에 스스로 경제적인 부분을 책임지며 생활하고 있는 셈이다.

자녀가 독립하면서 조혜련의 가족을 둘러싼 생활 모습도 자연스럽게 달라졌다. 그는 딸뿐 아니라 아들의 근황도 함께 전했다. 아들 우주는 현재 호주 시드니에 머물고 있으며, 향후 미국 애틀랜타로 이동할 예정이라고 밝혔다.

자녀들이 각자의 공간에서 생활하면서 이제는 예전처럼 한집에서 함께 지내기보다 연락을 주고받으며 서로의 안부를 확인하는 관계가 됐다는 것이 조혜련의 설명이다. 그는 자녀들이 성장해 각자의 삶을 꾸려가는 모습을 전하며 달라진 가족의 풍경을 이야기했다.

조혜련은 “아이들하고는 연락만 한다”며 자녀들과의 근황을 전했다. 특히 첫째 딸이 학업과 일을 병행하면서 경제적인 독립까지 이어가고 있다는 점에서 조혜련은 딸에 대한 애틋함과 자랑스러운 마음을 함께 드러냈다.

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