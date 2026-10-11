민도희, 캐나다 어학연수 떠난다

2013년 tvN 드라마 ‘응답하라 1994’에 출연한 그룹 ‘타이니지’ 출신 배우 민도희가 새로운 도전에 나선다. 연기 활동을 잠시 뒤로하고 캐나다에서 어학연수를 하며 새로운 경험을 쌓을 예정이다.

2013년 tvN 드라마 ‘응답하라 1994’에 출연한 그룹 ‘타이니지’ 출신 배우 민도희가 새로운 도전에 나선다. 연기 활동을 잠시 뒤로하고 캐나다에서 어학연수를 하며 새로운 경험을 쌓을 예정이다. 미니도희 MINI DOHEE

민도희는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘미니도희’ 영상 ‘핫플에 던져진 대문자I의 하루’를 통해 캐나다행을 직접 알렸다. 그는 영상에서 “몇 주 후에 캐나다를 가게 됐다”고 밝히며 출국을 앞둔 근황을 전했다.

이번 어학연수는 오랫동안 마음속에 품어왔던 계획이기도 하다. 민도희는 어린 시절부터 어학연수를 가보고 싶었다고 털어놓으며, 마침 좋은 기회가 생겨 실제로 떠나게 됐다고 설명했다. 오랫동안 생각해왔던 일이 현실이 된 만큼 기대감도 있지만, 출국이 가까워질수록 영어를 못해 긴장과 두려움 역시 커지고 있다는 솔직한 심경을 내비쳤다.

배우로 활동해 온 민도희가 연기 외적인 새로운 경험에 도전한다는 점에서도 관심이 쏠린다. 그는 한동안 연기 활동에 공백이 있었던 시기에 카페 아르바이트를 하며 일상을 이어간 사실을 공개하기도 했다.

민도희는 2013년 tvN 드라마 ‘응답하라 1994’를 통해 배우로서 이름을 알렸다. 이후 여러 작품과 방송을 통해 대중에게 얼굴을 비친 민도희는 이번에는 캐나다 어학연수라는 새로운 선택을 하게 됐다.

오래전부터 꿈꿔왔던 일을 직접 실행에 옮기게 된 만큼, 이번 캐나다 체류가 민도희에게 어떤 경험으로 남을지 관심이 이어진다. 출국을 앞두고 설렘과 긴장감을 동시에 드러낸 그가 현지에서 어떤 일상을 보내고 돌아올지도 주목된다.

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