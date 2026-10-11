결혼부터 2세 소식까지…10월 둘째주 스타들의 핑크빛 근황 [금주의 연예계]

10월 둘째주 연예계가 핑크빛 소식으로 물들었다. 배우 이유진과 차경은은 결혼을 앞두고 임신 소식까지 알리며 기쁨을 더했고, 배우 송지호와 가수 겸 배우 김소리는 오랜 사랑의 결실로 결혼을 발표했다. 코요태 김종민도 아내의 임신 소식을 전하며 예비 아빠가 된다는 설렘을 안겼다. 결혼부터 임신까지, 사랑과 행복으로 가득 찬 스타들의 특별한 소식을 모아봤다.

사진=송지호, 김소리, 김종민, 차경은, 이유진(사진 왼쪽부터)

◆ ‘이효정 아들’ 이유진, 배우 차경은과 내달 14일 결혼

사진=이유진, 차경은 SNS

배우 이유진과 차경은이 결혼과 임신이라는 기쁜 소식을 함께 전했다.

두 사람은 오는 11월 14일 서울 모처에서 결혼식을 올릴 예정이다. 결혼을 준비하던 중 임신 사실까지 알게 되면서 예비부부에서 예비 부모로 새로운 출발을 앞두게 됐다.

소속사 측은 두 사람이 양가의 허락을 받아 결혼을 준비하던 중 최근 임신 사실을 확인했으며, 두 사람과 양가 가족 모두 기쁜 마음으로 새 생명을 맞을 준비를 하고 있다고 밝혔다.

두 사람의 인연은 작품을 통해 시작됐다. 이유진의 첫 연출작을 계기로 가까워진 두 사람은 작품 작업을 마친 뒤 정식 교제를 시작했고, 결혼을 전제로 사랑을 키워왔다. 결혼 발표와 함께 전해진 임신 소식에 두 사람을 향한 축하도 이어지고 있다.

이유진은 배우 이효정의 아들로도 알려져 있으며, 드라마와 영화를 오가며 연기 활동을 이어왔다. 차경은 역시 웹드라마와 다양한 콘텐츠를 통해 얼굴을 알렸다.

사진=송지호, 김소리 SNS

◆ ‘선업튀’ 김혜윤 오빠 송지호, 2세 연상 가수 김소리와 10월 결혼

배우 송지호와 가수 겸 배우 김소리도 10월 결혼 소식을 전하며 연예계의 축하를 받았다.

송지호의 소속사 인연엔터테인먼트는 지난 6일 두 사람이 오랜 시간 교제한 끝에 결혼한다고 밝혔다. 서로에 대한 믿음을 바탕으로 사랑을 이어온 두 사람은 이제 평생을 함께할 동반자로 새로운 출발을 앞두게 됐다.

송지호는 자필 편지를 통해 결혼 소식을 직접 알렸다. 그는 기쁠 때나 슬플 때나 서로의 곁을 지키며 함께 성장해 왔다고 전하며, 함께 있을 때 가장 편안하고 행복할 수 있는 사람과 평생을 함께하고 싶다는 마음을 드러냈다.

결혼 소식과 함께 공개된 웨딩 화보에서도 두 사람의 다정한 모습이 시선을 모았다.

송지호는 드라마 '닥터 차정숙', '선재 업고 튀어' 등에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 김소리는 여성 듀오 코코소리와 솔로 가수로 활동했으며, 예능 프로그램 '썸바디2' 등을 통해서도 존재감을 드러냈다.

오랜 시간 사랑을 키워온 두 사람이 부부로 새로운 인생을 시작한다는 소식에 팬들의 축하가 이어지고 있다.

◆ 김종민, 결혼 1년 6개월 만에 아빠 된다…아내 임신 17주 차

그룹 코요태 멤버이자 방송인 김종민은 아내의 임신 소식을 전하며 예비 아빠가 됐다는 기쁨을 나눴다.

지난 6일 소속사는 김종민 부부가 2세 출산을 준비하고 있다고 밝혔다. 김종민은 KBS 2TV 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다' 녹화에서 아내가 임신 17주 차에 접어들었다는 사실을 직접 알린 것으로 전해졌다.

특히 김종민은 아이를 갖기 위해 약 1년 동안 금주하며 건강관리에 힘썼다고 밝혔다. 오랫동안 바라온 2세 소식을 전하게 된 만큼 기쁨도 남달랐다는 후문이다.

김종민은 지난해 4월 비연예인 사업가와 결혼했다. 이후 여러 방송에서 아빠가 되는 것이 소원이라고 밝혀온 그는 마침내 예비 아빠로서 새로운 인생의 장을 열게 됐다.

무대와 예능을 오가며 활약해온 김종민이 앞으로 보여줄 아빠로서의 모습에도 관심이 쏠린다.

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