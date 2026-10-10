국힘 "北 김여정 조롱에도 저자세 일관 정동영, 없느니만 못해…경질해야"

국민의힘은 10일 북한 김여정의 조롱에도 저자세로 일관하는 정동영 통일부 장관에 대해 "국정에 혼란을 더하고 있다"라며 사퇴를 촉구했다.

박성훈 수석대변인은 논평을 통해 "북한 김여정이 통일부의 대북 의료지원 구상을 두고 '자작광대극의 연속편'이라고 조롱섞인 원색적 비난을 했다"라며 "그러나 정 장관은 이렇다 할 입장을 내놓지 않고 있다"고 했다.

이어 "북한에 저자세로 일관하며 이 사태를 초래한 정 장관의 무분별한 말 한마디가 대한민국 위상을 바닥에 추락시키고 있다"라며 "지난 8일 유엔총회 위원회에서 북한 측이 정 장관의 이름까지 거론하며 억지 주장을 펼치는 지경까지 이르렀다"고 했다.

박 수석대변인은 "통일부 장관은 굳건한 국방력을 바탕으로 남북 평화를 이끌어내야 하는 고도의 정치적 역량이 요구되는 자리"라며 "북한이 모욕해도 저자세로 일관하고, 우리 장병이 중상을 입어도 '사고'라 말하는 장관에게 안보를 맡길 수 없다"고 했다. 아울러 "역량이 턱없이 부족하고 미약하다. 없느니만 못한 장관이 국정에 혼란을 더하고 있다"고 했다.

그러면서 "정 장관은 국가 안보에 끼친 해악을 직시하고 스스로 거취를 결단하라"고 했다. 나아가 "대통령은 정 장관을 즉각 경질하라"고 했다. 아울러 "북한 도발에 단호하고 엄중하게 대응할 대책을 조속히 마련할 것을 촉구한다"고 했다.

<뉴시스>

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