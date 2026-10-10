월~화 전국에 비…수요일부터 맑지만 아침엔 '쌀쌀'

다음 주(12~18일)는 주 초 전국 곳곳에 비가 내리다가 차차 그치겠다. 비가 그친 뒤에는 대체로 맑거나 구름 많은 날씨가 이어지는 가운데 아침 최저기온이 4도까지 떨어지는 등 일교차가 크게 벌어지겠다.

10일 기상청에 따르면 월요일(12일)은 오전부터 제주도, 전남권에 오후부터 중부지방과 전북, 경상권에 비가 내리겠다. 아침 최저기온은 12~20도, 낮 최고기온은 22~27도가 되겠다.

화요일(13일)은 전국 대부분 지역에 비가 내리다가 낮에 그치겠으나, 경남권은 늦은 오후까지 비가 이어지는 곳이 있겠다. 아침 최저기온은 14~20도, 낮 최고기온은 21~26도를 오르내리겠다.

수요일(14일)은 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑겠으나 목요일(15일) 오전은 고기압의 가장자리에 들어 전국이 구름 많겠다. 이 기간 아침 최저기온은 4~16도, 낮 최고기온은 20~24도를 기록하겠다.

금요일(16일)부터 일요일(18일)까지는 고기압의 가장자리에 들어 전국이 구름 많겠다. 아침 최저기온은 7~16도, 낮 최고기온은 21~25도 사이를 오르내리겠다.

주요 지역 최저기온은 서울 8~17도, 인천 10~18도, 춘천 4~15도, 대전 8~17도, 광주 9~18도, 대구 8~18도, 부산 12~20도, 제주 18~22도 등으로 예상된다.

최고기온은 서울 20~25도, 인천 20~25도, 춘천 20~24도, 대전 21~27도, 광주 23~27도, 대구 21~26도, 부산 23~25도, 제주 22~27도 등을 오르내리겠다.

다음 주 미세먼지 농도는 월요일은 수도권과 충청권은 국내에서 발생한 대기오염물질의 영향을 받아 '보통' 단계를 보이겠고, 그밖의 전국은 대기순환이 원활해 '좋음' 수준을 보이겠다.

화~수요일은 전국의 대기순환이 원활해 '좋음'~'보통' 단계가 되겠다. 목~일요일은 전국의 대기순환이 원활해 '좋음' 수준을 보이겠다.

<뉴시스>

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