“트럼프 리더십, 美에 축복” 외친 40대 워킹맘, 백악관 대변인으로 [이 사람@World]

지난 8월 이후 2개월 가까이 공석이던 미국 백악관 대변인 직위에 네 자녀를 기르는 40대 워킹맘이 전격 발탁됐다. 도널드 트럼프 대통령의 핵심 측근으로 알려진 이 여성은 임명 발표 직후 “트럼프 대통령의 리더십은 이 나라(미국)에 축복”이라고 외쳤다.

트럼프는 9일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 보수 성향의 변호사 겸 방송 평론가 케이티 자카리아(42)를 새 백악관 대변인에 기용한다고 밝혔다. 자카리아는 트럼프가 세운 소셜미디어 업체 트루스소셜에서 고문으로 오래 일해 ‘100% 트럼프 사람’으로 분류된다. 트럼프는 자카리아를 가리켜 “충성스럽고 뛰어난 지지자”라며 “마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)의 열렬한 팬이자 그 일부”라고 소개했다.

케이티 자카리아(42) 신임 백악관 대변인. 방송 화면 캡처

자카리아는 임명 소식이 전해진 직후 SNS를 통해서 “백악관 대변인으로 일할 특별한 영예를 부여한 트럼프 대통령께 감사를 드린다”며 “대통령의 신임을 받는 것은 진정한 특권”이라는 소감을 전했다. 이어 “그(트럼프 대통령)의 리더십은 이 나라에 축복”이라며 “앞으로 백악관 출입 기자단과 협력해 트럼프 행정부의 성과를 미국 국민에게 전달하는 데 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

1984년 캘리포니아주(州) 로스앤젤레스(LA)에서 태어난 자카리아의 원래 성(姓)은 블랙이었다. 2011년 타일러 자카리아와 결혼하며 지금의 성으로 변경했다. 남편과 사이에 네 자녀를 낳아 기르는 워킹맘이다.

캘리포니아의 기독교계 명문 페퍼다인 대학교 학부에서 정치학을 전공한 자카리아는 졸업 후 같은 대학 로스쿨에 진학해 변호사 자격을 취득했다. 이후 조지 W 부시 행정부 시절인 2006년 공화당 전국위원회(RNC)에 관여하며 정계에 첫발을 내디뎠다. 트럼프가 각별한 호감을 갖고 있는 보수 매체 폭스뉴스에 정치 평론가로서 종종 출연했다. 백악관 입성 직전에는 국토안보부 대변인으로 짧게 근무하기도 했다.

앞서 두 아이의 엄마가 된 캐롤라인 레빗(29) 백악관 대변인이 “육아 등 가정에 전념하겠다”며 그만둔 자리를 40대 워킹맘이 이어받게 된 점은 흥미로운 대목이다. 레빗 전 대변인은 최근 폭스뉴스에 합류한 사실이 전해졌다. 논평 및 뉴스 프로그램 등에서 정치 관련 해설을 제공할 것으로 전해졌다. 백악관 전·현 대변인이 둘 다 친(親)트럼프 성향 폭스뉴스와 특수 관계란 것 또한 눈길이 가는 지점이다.

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