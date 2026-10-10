이름은 '히틀러 무솔리니'…페루 소도시 시장 선거서 당선 유력

'히틀러 무솔리니'라는 이름을 지닌 페루 정치인이 기초 자치단체장에 당선될 가능성이 커 눈길을 끌고 있다고 영국 BBC방송이 9일(현지시간) 보도했다.



국가선거관리위원회(ONPE)에 따르면 2026 지방선거 결과 케로팔카시 시장에 출마한 히틀러 무솔리니 후보는 229표(34.5%)를 얻어 가스파르 베닐데 후보(30.8%)를 25표 차로 따돌리고 당선이 유력한 상황이다.



현재 개표는 100% 끝났고, 선관위의 당선자 발표만 남겨두고 있다.



이번 지방선거 최대 격전지 리마 시장이 아니라 인구 1천명이 거주하는 케로팔카시장 선거가 주목받은 건 순전히 '히틀러 무솔리니'라는 후보의 독특한 이름 때문이다. 히틀러와 무솔리니는 파시즘의 양대 거두로, 제2차 세계대전을 일으킨 장본인이다.



현지 언론 '페루21'은 아돌프 히틀러와 베니토 무솔리니, 즉 "20세기 유럽 전체주의 체제의 가장 잘 알려진 두 인물"과 이름을 공유한다는 점만으로도 그의 출마가 "눈에 띄는 사건"이 됐다고 전했다.



히틀러 무솔리니 후보의 성명은 '히틀러 무솔리니 시메온 플로레스'다. 히틀러 무솔리니가 이름이고, 시메온이 부성(父姓), 플로레스가 모성(母姓)이다.



앞서 2018년에도 '히틀러 게스클린 알바 산체스'라는 이름을 가진 인물이 페루 융가르 시장으로 당선된 전례가 있다.



독일 식민지였던 과거로 인해 아돌프나 다른 독일식 이름이 드물지 않은 나미비아에서도 2020년 '아돌프 히틀러 우우노나'라는 이름을 가진 정치인이 지방선거에서 승리하며 이와 비슷한 주목을 받은 바 있다.



한편, 인구 1천만명이 거주하는 리마 시장 선거에선 개표율 약 93%가 진행된 가운데 라파엘 로페스 알리아가 전 리마 시장이 선두를 달리고 있다.

<연합>

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