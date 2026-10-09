가을꽃으로 물든 일산호수공원 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
가을의 정취가 깊어가는 9일 경기 고양시 일산호수공원에서 ‘2026 고양가을꽃축제’가 열렸다. 공원 곳곳에는 형형색색의 코스모스와 백일홍 등 가을꽃이 어우러져 아름다운 풍경을 연출했다. 꽃밭을 찾은 나들이객들은 가을꽃을 감상하며 사진을 찍는 등 휴일의 여유를 즐겼다.
올해 축제는 ‘가을 빠레뜨(Autumn Palette)’를 주제로 마련됐다. 물감을 풀어놓은 듯 다채로운 색상의 꽃들로 꾸며진 테마정원과 포토존이 방문객들의 눈길을 끈다. 특히 한글날의 의미를 꽃으로 표현한 기념 화단과 2027년 고양국제꽃박람회 30주년을 기념하는 특별 포토존도 조성됐다.
행사장에는 고양시에서 생산된 다양한 화훼류를 만나볼 수 있는 플라워마켓과 시민들이 참여할 수 있는 체험 공간도 마련됐다. 호수의 풍경과 가을꽃이 어우러진 공원은 도심 속에서 계절의 변화를 느낄 수 있는 가을 나들이 장소로 꾸며졌다.
고양국제박람회재단이 주관하는 이번 축제는 지난 1일 개막해 오는 11일까지 일산호수공원 주제광장 일원에서 열린다. 관람 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지이며 입장료는 무료다.
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