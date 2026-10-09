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李대통령 지지율 37%로 하락은 ‘일단 멈춤’…부정평가는 5%P 감소 [한국갤럽]

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박유빈 기자 yb@segye.com

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이재명 대통령의 국정 지지율이 37%를 기록하며 취임 후 최저치를 기록한 3주 전에서 추가 하락을 멈췄다. 

 

9일 한국갤럽에 따르면 지난 6∼8일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 한 조사에서 직무 수행 평가 긍정률이 이같이 나타났다. 이는 지난달 15∼17일 진행한 9월 3주 대통령 직무 긍정률과 동일하다. 다만 부정 평가는 직전 조사 대비 5%포인트 줄어든 51%를 기록했다. 응답자의 12%는 의 판단을 유보했다.

이재명 대통령. 연합뉴스
이재명 대통령. 연합뉴스

지난 5월 초까지 60%를 넘겼던 이 대통령 국정 지지율은 6·3 지방선거 이후 급격히 떨어지기 시작해 8월 들어 40%대에 머물다 지난달 들어 1주에 40%를 기록한 뒤 30%대로 내려앉았다.

 

직무 수행 긍정 평가자가 꼽은 이유는 ‘외교’(24%)가 가장 높았고 ‘경제·민생’(14%), ‘전반적으로 잘한다’(7%), ‘서민 정책·복지’(5%) 순이었다. 부정 평가 이유로는 ‘부동산 정책’(18%)이 가장 높았으며 ‘국방·안보·대북’(15%)이 2위였다. ‘검찰 권한 축소·검찰청 폐지’(8%), ‘전반적으로 잘못한다’·‘경제·민생’(이상 7%), ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’·‘독재·독단’(이상 4%)이 뒤를 이었다.

 

 

연령별로 보면 50대에서 55%가 긍정 평가(부정 38%)가 더 높았고 40대에서는 긍정 44% 대 부정 48%로 팽팽했다. 나머지 연령대에서는 부정 평가가 더 높았다.

 

한국갤럽은 “외교와 노동에는 긍·부정이 비슷하고, 대북·인사·부동산에는 열에 대여섯이 부정적으로 봤다”며 “경제 분야는 7월 긍정론 근소 우세에서 10월 부정론 우세로 바뀌었다. 현 정부 출범 후 분야별 정책 평가는 올해 3월이 고점이었다”고 평했다.

한국갤럽이 조사한 최근 6개월 이재명 대통령 직무 수행 평가. 한국갤럽 제공
한국갤럽이 조사한 최근 6개월 이재명 대통령 직무 수행 평가. 한국갤럽 제공

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 35%, 국민의힘이 26%를 각각 기록했으며 무당층은 31%로 집계됐다. 조국혁신당은 3%, 개혁신당은 2%, 진보당은 1%의 지지율을 보였다.

 

민주당은 직전 조사 대비 5%포인트 하락해 한국갤럽 조사 기준 현 정부 출범 이후 가장 낮은 지지율을 기록했다. 민주당과 제1야당인 국민의힘 지지율이 10%포인트 안으로 좁혀진 것은 지난달 1·2주에 이은 세 번째다.

 

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화조사원 인터뷰 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 42.3%, 응답률은 9.7%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.


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