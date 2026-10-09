송지은 차별 논란에…윤소희에 쏟아진 악플 세례 "시누이냐?"

유튜버 박위의 가족이 며느리인 그룹 시크릿 출신 송지은을 차별 대우했다는 의혹이 제기되면서, 당시 자리에 있던 배우 윤소희에게까지 비난의 화살이 향하고 있다.

9일 연예계에 따르면 최근 온라인상에서는 박위가 지난 2024년 9월 유튜브 채널 '위라클'에 공개한 '시댁에서 맞이한 첫 추석' 영상이 다시 주목받았다.

해당 영상에는 송지은이 박위의 가족과 함께 추석을 보내는 모습이 담겼다. 박위의 아버지인 박찬홍 PD와 그의 수양딸로 알려진 배우 윤소희도 등장했다.

논란이 된 것은 가족들이 송지은과 윤소희를 대하는 모습이다.

영상에서 박위는 식사 전 기도하며 송지은보다 윤소희를 먼저 언급했다. 또 식사 자리에서는 시부모와 박위, 윤소희가 각각 짝을 이룬 듯한 식기를 사용하는 가운데 송지은만 다른 식기를 사용하는 모습이 포착됐다.

이를 접한 일부 누리꾼들은 가족들이 며느리인 송지은보다 수양딸 윤소희를 더 챙기는 것처럼 보인다는 반응을 나타냈다.

또 누리꾼들은 윤소희의 SNS에 "혹시 시누이냐?", "이 사람 진짜 뭘까", "대단하다", "참 기괴하다" 등의 비판을 보냈다. 또 "명절에 왜 자기집이 아닌 다른 집을 가냐", "요즘 시대에 웬 수양딸?" 등의 반응도 이어졌다.

이번 논란은 최근 박위를 둘러싼 KTX 낙상 사고 영상 공개 논란 이후 과거 영상이 재조명되는 과정에서 불거졌다.

앞서 박위는 지난 8월 21일 자신의 유튜브 채널에 KTX에서 하차하던 중 사회복무요원의 발에 휠체어 바퀴가 걸려 넘어지는 장면이 담긴 CCTV 영상을 공개했다. 이후 사고 당시 근무자의 사과 장면을 편집한 채 영상을 공개한 점 등을 두고 비판이 제기됐다.

박위는 "저를 도와주시기 위해 최선을 다해주셨고 정중하게 사과해 주셨던 근무자님의 입장을 생각하지 못했다"며 사과하고 유튜브 활동 중단을 선언했다. 이후 예정된 강연이 취소됐으며 서울시 홍보대사직에서도 자진 사임했다.

한편 박위와 송지은은 지난 2024년 10월 결혼했다. 두 사람은 유튜브와 방송 등을 통해 일상을 공개해 왔다.

<뉴시스>

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