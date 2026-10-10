KLM 네덜란드 항공, ‘107번째 델프트 미니어처 하우스’ 공개

KLM 네덜란드 항공(KLM)이 창립 107주년을 맞아 제일란트주에 위치한 와이너리 ‘드 클레이너 스호러’를 모델로 한 107번째 델프트 블루 미니어처 하우스를 공개했다.

올해의 미니어처 하우스로 선정된 ‘드 클레이너 스호러’는 20년 이상 KLM 월드 비즈니스 클래스에 와인을 공급해 온 네덜란드 대표 와이너리다. 이 곳은 지난 107년간 독창적인 허브 앤 스포크 네트워크를 구축하고 신규 노선을 개척하며 국제 항공 발전을 이끌어 온 KLM의 혁신 및 개척 정신을 이어가고 있다.

KLM의 ‘107번째 델프트 미니어처 하우스’

2001년 설립된 드 클라이너 스호러는 전통적인 와인 생산지가 아니었던 제일란트주 스하우언-다위블란트의 기후 환경을 극복하고 네덜란드를 대표하는 와이너리로 성장했다. 우수한 품질을 바탕으로 현재까지 오랜 기간 KLM 월드 비즈니스 클래스에 와인을 공급해 오고 있으며 매년 9월부터 11월까지 승객들에게 제공된다.

마르얀 린텔 KLM CEO는 “지난 107년간 네덜란드와 전 세계를 이어온 KLM은 단순한 운항을 넘어 네덜란드가 지닌 가치와 정체성을 세상에 선보여 왔다”며 “이번 107번째 델프트 블루 미니어처 하우스는 KLM과 마찬가지로 과감한 개척 정신을 발휘하며 네덜란드의 품질과 장인정신이 세계적으로 인정받을 수 있음을 증명한 파트너 ‘드 클레이너 스호러’를 기리는 의미를 담고 있다”고 밝혔다.

KLM은 창립 107주년을 기념해 항공권 할인 프로모션도 함께 실시한다. 8일부터 11월 4일까지 KLM 공식 홈페이지를 통해 인천 출발 KLM 또는 에어프랑스 운항편 왕복 항공권(전 클래스 대상)을 구매하는 고객을 대상으로 진행된다. 세금 및 수수료 등을 제외한 순수 항공운임 27만 원 이상 결제 시 할인 코드(KLM107BDAY)를 입력하면 선착순 200명에 한해 10만 7000원의 할인 혜택이 적용된다.

한편 델프트 블루 미니어처 하우스는 네덜란드 전통 도자기 기법인 ‘델프트 블루(Delft Blue)’를 활용해 네덜란드와 전 세계 명소를 재현해 온 작품이다. 매년 창립기념일인 10월 7일마다 새로운 컬렉션을 선보이고 있으며, 1950년대부터 KLM 대륙 간 노선의 월드 비즈니스 클래스 승객들에게 제공해 온 소장 가치가 높다.

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