도경완, 장윤정 친모 10억 빚에도 초고속 결혼 결심

방송인 도경완과 가수 장윤정이 열애 4개월 만에 결혼을 결심하게 된 배경을 털어놨다.

8일 방송된 KBS 2TV 요리 예능물 '신상출시 편스토랑'에는 5년8개월 만에 프로그램에 복귀한 도경완이 아내 장윤정과 일상을 공개했다.

두 사람은 이날 2013년 교제 4개월 만에 초고속으로 결혼을 발표했던 당시를 돌아봤다. 장윤정은 "한참 힘든 일이 있었던 때 만났다"며 친모의 억대 빚과 부친의 투병 등으로 벼랑 끝에 몰렸던 과거를 언급했다.

당시 장윤정은 도경완에게 처음으로 가족사를 털어놨다. 도경완은 눈물을 흘리며 "당신 잘못이 아니다"라고 감싸 안았다.

도경완은 "만난 지 얼마 되지 않은 나에게 아픔을 꺼낸 것 자체가 SOS 신호로 느껴졌다. 보호가 필요한 사람이라고 생각했다"며 결혼을 결심한 이유를 전했다.

결혼 후 겪은 현실적인 고민도 가감 없이 나눴다. 장윤정이 자신의 유명세 탓에 가려진 남편의 처지를 안타까워하자, 도경완은 "열등감 같은 감정이 완전히 사라진 건 아니다"라면서도 "우리는 대단한 팀"이라며 서로를 다독였다.

두 사람은 2013년 백년가약을 맺고 슬하에 1남1녀를 두고 있다.

<뉴시스>

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