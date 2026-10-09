'감기 빨리 낳아'…여성 70% "연인 맞춤법 실수, 이별 사유 이해"

여성 10명 중 7명은 반복된 맞춤법 실수가 이별 사유가 되는 것을 이해한다고 답했다. 남녀 모두 가장 신경 쓰이는 표현으로 '감기 빨리 낳았으면 좋겠다'를 꼽았다.

소셜 데이팅 앱 위피가 9일 한글날을 맞아 이용자 518명을 대상으로 실시한 '연애 상대의 맞춤법에 대한 인식 조사'에 따르면 여성 응답자의 70.9%는 연인이 맞춤법을 반복해서 틀린다는 이유로 헤어지는 것을 이해한다고 했다. 남성은 38.8%만 헤어짐을 이해한다고 했고 절반 이상(50.8%)은 예민하다고 봤다.

사진=연합뉴스

맞춤법 오류는 호감도와 대화에도 영향을 미쳤다. 상대방의 맞춤법 때문에 호감이 줄거나 대화를 중단한 경험이 있다고 밝힌 여성 응답자는 80.6%였다. 남성의 경우 42.2%로 성별 간 격차가 존재했다.

전체 응답자가 가장 신경 쓰이는 표현은 감기 빨리 낳았으면 좋겠다(46.1%)로 조사됐다. ▲오늘은 않 될 것 같아(37.5%) ▲구지 거기까지 가야 해?(36.3%) ▲무슨 예기 하고 있었어?(32%) ▲오늘 시간 되?(27.8%) ▲어떡해 생각해?(20.8%) 순이었다. 띄어쓰기 오류는 2.1%였다.

맞춤법이 호감에 영향을 미치는 이유로는 '기본적인 언어 지식이나 상식이 부족해 보여서(60.6%)', '틀린 표현이 눈에 띄어 대화에 집중하기 어려워서(13.3%)', '나와의 대화를 중요하게 생각하지 않는 것 같아서(9.8%)' 등이 언급됐다.

응답자들은 자신의 실수를 바로잡아주는 것에 대해서 긍정적인 반응을 보였다. '조금 민망하지만 기분이 나쁘지는 않을 것 같다'와 '고맙게 생각하고 고친다'가 각각 52.3%, 28%를 차지했다. '지적받는 것 같아 기분이 상할 것 같다'는 8.7%, '오히려 상대방에 대한 호감이 떨어질 것 같다'는 3.9%였다.

이지혜 위피 프로덕트 오너는 "메시지로 첫인상을 형성하는 온라인에서는 맞춤법과 말투가 상대방의 언어 습관이나 대화 태도를 판단하는 단서가 될 수 있다"며 "여성 이용자에게서 맞춤법 오류가 실제 호감 감소와 대화 중단으로 이어진 경험이 높게 나타난 만큼 새로운 상대와 대화할 때는 자연스러운 말투와 함께 기본적인 표현을 한 번 더 살펴보는 것이 좋다"고 말했다.

<뉴시스>

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