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한해도 2억 날리고 접었다…3곳 중 2곳, 5년 내 문 닫는 카페 잔혹사 [숫자 뒤의 진실]

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김현주 기자 hjk@segye.com

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전국 매장 9만3551곳…1년 새 1699곳 감소
5년 생존율 34% 그쳐…세 곳 중 두 곳 문 닫아
저가 경쟁, 임대료 부담…외형 커져도 실속 악화

카페 창업 시장의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다. 전국 커피음료점 수는 2년 연속 감소했고, 창업한 뒤 5년까지 살아남는 비율은 34.6%에 그쳤다.

 

전국 커피음료점은 올해 4월 기준 9만3551곳으로 1년 전보다 1699곳 줄었다. 커피음료점의 5년 생존율은 34.6%에 그쳤다. 사진은 기사 내용과 직접적인 관련 없음. unsplash
전국 커피음료점은 올해 4월 기준 9만3551곳으로 1년 전보다 1699곳 줄었다. 커피음료점의 5년 생존율은 34.6%에 그쳤다. 사진은 기사 내용과 직접적인 관련 없음. unsplash

커피 시장 자체는 커지고 있지만 매장을 운영하는 자영업자의 생존 환경은 오히려 팍팍해지는 모습이다.

 

9일 국세청 국세통계포털에 따르면 올해 4월 전국 커피음료점은 9만3551곳으로 1년 전 9만5250곳보다 1699곳(1.8%) 줄었다. 커피음료점은 2018년 관련 통계 집계 이후 꾸준히 증가하다 지난해 1분기 처음 감소세로 돌아섰고, 올해까지 2년 연속 줄었다.

 

◆카페 5년 생존율 34.6%…세 곳 중 두 곳 사라진다

 

새로 문을 연 카페가 오래 버티기도 쉽지 않다. 국세청이 지난해 4월 발표한 100대 생활업종 생존율 자료를 보면 2023년 기준 커피음료점의 1년 생존율은 83.5%였다.

 

3년 뒤에는 53.2%, 5년 뒤에는 34.6%까지 떨어졌다. 카페 세 곳이 문을 열면 5년 뒤 영업을 이어가는 곳은 한 곳 정도라는 의미다.

 

높은 임대료와 인건비에 저가 커피 브랜드와의 가격 경쟁까지 겹친 영향이 크다. 실제 가수 한해는 지난 5일 JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’에서 과거 서울 상암동에서 요거트와 커피를 판매하는 매장을 약 2년간 운영하면서 1억5000만~2억원의 손실을 봤다고 밝혔다. 그는 당시 주변 프랜차이즈 매장에서 커피를 900원에 판매할 정도로 가격 경쟁이 심했다고 설명했다.

 

손실액을 약 2년의 운영 기간으로 나누면 월평균 약 625만~833만원이다. 한 매장의 사례를 업계 전체로 일반화할 수는 없지만, 임대료 부담과 가격 경쟁에 시달리는 개인 카페의 어려움을 보여준다.

 

◆줄 서던 유명 카페도 폐점…손님 많아도 이익은 별개

 

유명세와 많은 방문객이 반드시 수익으로 이어지는 것도 아니다. 이상순이 제주 구좌읍 동복리에서 운영했던 카페 ‘롱플레이’는 2022년 7월 문을 연 뒤 방문객이 몰리면서 예약제로 전환할 정도로 인기를 끌었다. 2024년 5월 영업을 종료했다.

 

이효리는 방송에서 카페에 수백 미터의 대기 줄이 생길 만큼 손님이 몰렸지만 수익은 기대에 못 미쳤다는 취지로 말했다.

 

롱플레이의 영업 종료 사유는 계약기간 만료와 건물주의 향후 계획으로 알려졌다.

 

◆커피 시장 35.6% 커졌는데…카페 자영업은 더 팍팍

 

커피 소비 시장은 오히려 커졌다. 농림축산식품부와 한국농촌경제연구원이 지난 8월 발표한 분석에 따르면 2024년 국내 커피산업 시장 규모는 3조7359억원으로 2018년보다 35.6% 증가했다.

 

폐업한 카페와 임대 안내문이 붙은 점포 사이로 저가 커피 매장이 영업 중인 모습. 카페 창업 시장은 저가 경쟁과 임대료·인건비 부담이 겹치면서 생존 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다. ChatGPT 생성 이미지
폐업한 카페와 임대 안내문이 붙은 점포 사이로 저가 커피 매장이 영업 중인 모습. 카페 창업 시장은 저가 경쟁과 임대료·인건비 부담이 겹치면서 생존 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다. ChatGPT 생성 이미지

이 수치는 원두·인스턴트·액상 커피 등 커피 제품의 국내 판매액과 수출액을 합친 금액이다. 품목별로는 원두 등을 포함한 볶은 커피가 연평균 15.8% 성장했고, 커피믹스 등 조제 커피는 연평균 0.5% 감소했다.

 

커피 제품 시장의 성장이 개별 카페의 수익 증가나 생존율 상승으로 이어지지는 않는다. 개인 카페는 저가 프랜차이즈와 경쟁하면서 임대료와 인건비도 감당해야 한다. 커피 소비가 늘어도 매장에 남는 돈은 적을 수 있다.


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