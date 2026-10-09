트럼프 “11월 3일 중간선거 전까지 이란 공격 안할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 오는 11월 3일 미국 중간선거 이전에는 이란을 공격하지 않겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “우리는 이란과 생산적인 논의를 진행하고 있다”며 이같이 말했다. 이어 “이란은 경제적으로나 군사적으로 매우 나쁜 상황에 처해 있고, (미국의 대이란) 봉쇄 조치는 전면적으로 유지될 것”이라면서도 “우리는 11월 3일 미국에서 실시되는 중간선거 이전에는 어떤 시점에도 이란을 공격하지 않을 것”이라고 했다.

트럼프 대통령은 호르무즈해협을 통해 기록적인 규모의 원유가 통과하고 있다면서 “어젯밤에만 2200만 배럴이 통과했고, 이란에서 나오거나 이란으로 가는 원유는 단 한 배럴도 없었다”고 강조했다. 그러면서 “이란은 핵무기를 갖지 못할 것”이라고 거듭 밝혔다.

트럼프 대통령의 이번 발언은 이란전 장기화와 고유가에 대한 미국 내 유권자들의 불만과 공화당 후보들의 불만이 동시에 커지는 가운데 중간선거 이전 추가 군사행동에 나서지 않겠다는 방침을 공개적으로 밝힌 것이다. 특히 이란에 대한 군사 공격은 유보하면서도 호르무즈해협 봉쇄를 유지하겠다고 밝힘으로써, 이란과의 협상 가능성을 열어두는 동시에 경제적 압박을 지속하겠다는 뜻을 분명히 밝힌 것으로 풀이된다.

앞서 국제 유가는 이날 트럼프 대통령의 메시지가 나오기 전 미국이 이란을 상대로 대규모 군사작전을 준비 중이라는 보도 등에 영향을 받으며 급등했다. 전날 미 매체 액시오스는 미 국방부가 중동을 관할하는 중부사령부(CENTCOM)에 대규모 대(對)이란 군사 작전 재개 준비를 하라는 지시를 며칠 전 내렸다고 보도한 바 있다.

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