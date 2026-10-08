“우리의 목표는 오로지 우승”… 남자배구 사령탑 7人 출사표

대표팀 일정을 마친 배구가 이제 V리그에 돌입한다. 저마다 우승을 꿈꾸지만, 발톱을 숨기는 감독도 있고 자신 있게 챔피언결정전 파트너를 꼽는 감독도 있었다. 대표팀에서 사제지간이었지만, 이제는 적으로 마주할 상대에 대한 도발과 선전포고도 이어졌다.



남자 프로배구 7개 구단 감독과 선수들은 8일 서울 강남구 호텔 리베라에서 열린 2026~2027시즌 개막 미디어데이에 참석해 우승을 향한 포부와 각오를 밝혔다.

남자 프로배구 7개 구단 감독들이 8일 서울 강남구 호텔 리베라에서 열린 2026∼2027시즌 V리그 남자부 미디어데이에 참석해 트로피에 손을 올리고 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 헤난 달 조토 대한항공 감독, 이사나예 라미레스 KB손해보험 감독, 박철우 우리카드 감독, 필리프 블랑 현대캐피탈 감독, 신영철 OK저축은행 감독, 석진욱 한국전력 감독, 토미 틸리카이넨 삼성화재 감독. 연합뉴스

올 시즌에도 V리그 남자부는 지난 시즌 챔피언결정전에서 맞붙었던 대한항공과 현대캐피탈의 ‘양강’ 체제가 이어질 것으로 예상된다. 지난 시즌 부임하자마자 대한항공을 통합우승으로 이끈 헤난 달 조토(브라질) 감독은 “우승보다는 전력을 유지해 2연패를 달성하는 게 더 어렵다. 그래도 더 성장한 모습을 보여드리겠다”며 2연패를 향한 의지를 내보였다. 지난 시즌 챔프전에서 5차전까지 가는 접전 끝에 대한항공에 패한 현대캐피탈의 필립 블랑 감독은 “전력은 지난 시즌과 비슷하지만, 새 아시아쿼터 선수인 장추안이 전력에 큰 보탬이 될 것”이라고 기대감을 드러냈다.



‘챔프전에 오른다고 가정했을 때 그 파트너가 어느 팀이 될 것인가’라는 질문에 헤난과 블랑 감독은 즉답을 피했다. 한국 배구 대표팀을 이끌다 KB손해보험의 사령탑으로 부임한 이사나예 라미레스(브라질) 감독 역시 “모두가 올라갈 수 있다. 부디 우리가 위에서 기다렸으면 한다”며 선을 그었다. 반면 자신 있게 상대를 지목한 감독도 있었다. 대한항공에서 통합우승을 세 차례 이룬 뒤 지난 시즌 최하위에 머문 ‘명가’ 삼성화재의 재건을 맡은 토미 틸리카이넨(핀란드) 감독은 “1년 만에 V리그에 다시 돌아와 기쁘다”라면서 “달라진 공격력으로 반드시 친정팀인 대한항공을 챔프전에서 만나고 싶다”고 목소리를 높였다. 지난 시즌 감독대행으로 ‘우리카드 돌풍’을 이끈 뒤 올 시즌 “지난 시즌 플레이오프에서 패배의 아픔을 안겨준 현대캐피탈과 챔프전에서 맞붙어 이기고 싶다”고 각오를 다졌다.



한국인 사령탑들 간의 유쾌한 설전도 있었다. 한국전력의 새 사령탑에 부임한 석진욱 감독은 “외국인 감독들과 챔프전을 치르고 싶지 않다. 노련한 OK저축은행의 신영철 감독님보다는 박철우 감독과 맞붙고 싶다”고 답했다. 이에 신 감독은 “우리 팀을 우습게 보는 것 같은데 인정한다. 우리는 도전을 통해 챔프전에 진출하겠다”고 밝혔다.



남자배구 대표팀의 ‘좌우 쌍포’로 활약했던 허수봉(현대캐피탈)과 임동혁(대한항공)은 대표팀에서 동고동락했지만, 이제는 적으로 만난 라미레스 감독을 향해 필승 의지를 드러냈다.



임동혁은 “라미레스 감독님께 많은 걸 배웠고, 너무나 즐거운 시간이었다. 그만큼 감독님의 스타일을 잘 아니 KB손해보험을 만나면 득점을 더 잘할 수 있을 것 같다”고 말했다. 허수봉도 “라미레스 감독님이 저를 잘 아는 만큼 저 역시 라미레스 감독님을 잘 안다. 지금까지 대표팀에서 보여준 것과 반대로 플레이해서 교란시키겠다”고 선전포고를 날렸다. 이에 라미레스 감독은 “나 역시 두 선수가 편하게 플레이하지 못하게 하겠다”고 응수했다.

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