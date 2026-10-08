‘뚱딴지 30년 연재’ 원로만화가 김우영 하늘로

원로만화가 김우영(개명 전 김혜경) 작가가 지난달 24일 세상을 떠난 사실이 뒤늦게 알려졌다. 향년 87세.

8일 한국만화영상진흥원 등에 따르면 1939년 평안북도 선천에서 태어난 고인은 어린 시절 부산으로 피란해 동광중학교와 해동고등학교를 졸업했다.

고인은 중학교 3학년이었던 1956년 만화 ‘물레방아’를 펴내며 만화계에 입문했다. 존경하던 삽화가 우경희와 최영 장군의 이름에서 한 글자를 따 ‘김우영’이라는 필명을 썼고, 훗날 정식으로 개명도 했다. 이후 ‘서름길 구만리’(1957) 등을 발표했다. 1967년 동양방송(TBC) 동화부 7기로 입사한 그는 이듬해 TV 애니메이션 ‘황금박쥐’, ‘요괴인간’의 제작에도 참여했다.

대표작으로는 30년 장기연재를 이어간 4칸 만화 ‘뚱딴지’가 꼽힌다. 1990년 3월1일 소년조선일보(현 어린이조선일보)에서 연재를 시작한 ‘뚱딴지’는 2019년 4월1일까지 총 8556회에 걸쳐 연재를 이어갔다. 활발히 작품활동을 이어갔던 그는 2013년 ‘만화 소요리문답’을 생전 마지막 단행본으로 펴냈다.

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