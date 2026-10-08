李대통령, 극초음속 활공비행체 최초 시험발사 참관…“더욱 고도화해 나가야”

이재명 대통령은 8일 국내 기술로 연구개발 중인 ‘극초음속 활공비행체’(HGV)의 최초 시험발사를 참관하고 HGV의 신속 개발 및 현장 배치를 주문했다.

이 대통령은 이날 오후 시험발사 현장에서 발사 성공을 보고받은 뒤 “첨단 무기를 개발하고 실전 배치해 국민들이 아무런 걱정하지 않도록 정부도 지원하겠다”고 밝혔다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.

이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 “우리의 안보는 스스로의 힘으로 확보하는 것”이라며 “정부는 오늘의 성공에 안주하지 않고 극초음속 활공비행체가 미래의 우리 안보를 지키는 든든한 전략자산으로 자리 잡을 수 있도록 더욱 고도화해 나가야 한다”고 지시했다. 국방과학연구소 연구원들의 노고를 격려하며 “여러분의 수고로 우리의 국방력이 개선됐다”고도 했다.

HGV는 추진체를 이용해 대기권 상층부까지 가속 상승한 뒤 추진체와 분리돼 낮은 고도로 활공 비행하는 미사일을 말한다. 예측 불가능한 비행 궤적과 압도적 비행 속도로 유사시 주요 전략 목표를 기습적으로 제압할 수 있어 전장의 판도를 바꿀 수 있는 ‘핵심 전략자산’이다. 청와대는 이번 시험발사 성공으로 한반도 전장 환경에서 핵심 표적을 타격할 수 있는 새로운 억제수단의 본격적 확보를 위한 준비가 완료됐다고 의미를 부여했다.

이번 시험발사는 극초음속 비행 환경에서 활공비행체의 핵심 기술인 초고온 내열 소재의 성능과 유도 및 제어능력, 낮은 고도에서의 불규칙 비행 능력을 최초로 검증하기 위해 이뤄졌다. 시험 발사된 HGV는 목표 고도로 상승한 뒤 성공적으로 분리됐으며 극초음속 비행 환경에서 계획된 비행을 이상 없이 수행했다. 강 수석대변인은 “특히 기존 탄도미사일과 달리 활공비행체가 분리된 후에 낮은 고도로 강하해 수직, 수평으로 자유롭게 궤도를 변경하는 불규칙 활공 비행을 완료하고 지정된 목표점에도 정확하게 탄착했다”고 밝혔다. 시험발사에는 강신철 국방부 장관, 강건작 청와대 국가안보실 1차장, 이용철 방위사업청장과 국방과학연구소 관계자 등이 참석했다.

시험발사 참관을 마친 이 대통령은 우리 군이 보유한 ‘현무-5’도 시찰했다. 이 대통령은 “우리 군의 강력한 자주국방 역량이 대한민국의 평화와 안정을 지켜줄 것”이라고 강조했다.

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