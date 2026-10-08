‘금빛 총성’ 뒤 숨은 조력자…국민체육진흥공단 스포츠과학

2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 권총 종목에서 한국 선수들의 금빛 총성을 뒷받침한 데에는 경기장 밖에서 이어진 스포츠과학 연구도 있었다. 대회를 석 달 앞두고 선수들의 심리와 수행 특성을 점검한 데 이어 현지 경기장을 가상으로 구현하고 뇌파와 행동 패턴까지 분석하며 실전에서 준비한 기량을 끌어낼 수 있도록 했다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주) 한국스포츠과학원(원장 박상현) 국가대표 스포츠과학 지원센터는 아시안게임을 앞두고 권총 종목에 대한 집중적인 분석에 들어갔다.

국민체육진흥공단(KSPO) 제공

진천선수촌에서는 스포츠 심리 상담과 심리기술 훈련을 진행하는 한편 사격 자세와 총구 움직임 등 경기 과정에서 나타나는 수행 특성을 살폈다. 선수마다 경기에서 나타나는 움직임과 심리 상태를 세밀하게 확인해 실제 경기에서 자신의 루틴을 유지하는 데 초점을 맞췄다.

낯선 경기장에 대한 적응도 사전에 준비했다. 지원센터는 일본 현지 사격장 정보를 활용해 가상현실(VR) 콘텐츠를 제작했다. 선수들이 실제 대회장에 들어가기 전 공간과 경기 환경을 미리 접하도록 해 현장에서 발생할 수 있는 낯선 요소를 줄이는 방식이다.

머릿속에서 사격을 수행할 때와 실제 총을 쏠 때 나타나는 차이도 분석 대상이었다. 뇌파 분석을 통해 뇌 혈류 변화를 살펴보면서 집중력과 운동 계획, 수행 조절 과정에서 어떤 특징이 나타나는지 객관적으로 확인했다. 선수 스스로 감각만으로 판단하기 어려운 부분을 데이터로 들여다본 것이다.

국민체육진흥공단(KSPO) 제공

경기 중 행동 변화도 기록했다. 평소와 다른 움직임이 나타난 순간을 찾아 실제 사격 결과와 비교하면서 경기력이 좋았을 때 반복적으로 나타나는 행동 패턴을 확인했다. 이를 바탕으로 선수에게 자신에게 맞는 수행 방식을 제시했다.

장태석 사격 담당 선임연구위원은 “결국 경기를 만들어가는 것은 선수와 지도자”라며 “스포츠과학 지원은 그들이 준비해 온 경기력과 루틴을 실제로 경기장에서 발휘할 수 있도록 돕는 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지