휴게소 비싼 음식값 지적에 “직계약 확대” [2026 국정감사]

고속도로 휴게소의 높은 음식 가격과 불합리한 수수료 구조가 국회 국정감사 도마에 올랐다. 한국도로공사는 중간 운영업체를 거치지 않는 직계약 방식으로 휴게소 운영구조를 개편하겠다고 밝혔지만, 전체 215개 휴게소 중 우선 전환 대상이 8곳에 그쳐 개선 효과가 제한적일 수 있다는 지적도 나왔다.



8일 국회 국토교통위원회의 한국도로공사·한국교통안전공단 등에 대한 국정감사에서 고속도로 휴게소 운영구조 개편과 휴게소 노동환경 등이 집중 다뤄졌다.

유정훈 한국도로공사 사장이 8일 서울 여의도 국회에서 열린 국회 국토교통위원회의 한국도로공사 등에 대한 국정감사에서 의원 질문에 답하고 있다. 뉴시스

유정훈 한국도로공사 사장은 “휴게소 운영 혁신을 통해 수수료 구조를 개선하고 가격과 서비스 경쟁력을 높이겠다”며 “국민이 쉽고 편리하게 이용하는 고속도로 만들겠다”고 말했다. 기존에는 ‘도로공사-운영업체-입점매장’으로 수수료가 중첩되던 구조여서 휴게소 음식 가격이 비싸진 반면 맛과 서비스 질은 낮아졌다는 지적이 제기된 바 있다. 이에 도로공사는 휴게소 8곳을 우선 도로공사 직계약 방식으로 전환하기로 했다. 하지만 이용선 더불어민주당 의원은 휴게소 23곳에서 판매하는 기본 라면인 ‘EX라면’에 대해 “한 그릇 가격이 4000원인데 운영사 수수료가 평균 45%, 심한 곳은 51.6%다. 운용사가 절반 이상을 떼어가 실제 남는 게 없는 문제가 있다”고 지적했다.



유 사장은 “직계약 휴게소를 확대하면 원초적으로 방지할 수 있을 것”이라며 “그 전이라도 적정가격 검토 관련 용역을 시행하고 그 결과를 바탕으로 수수료를 조정하는 등 입점매장에 대한 지원 방안을 강구하고 있다”고 말했다. 그는 민자 휴게소 역시 음식 가격이 비싸고 맛이 없다는 지적에 “민간이 건설하고 소유해서 조치할 수 없지만 직계약을 하면 시장경제 원칙에 따라 따라올 것으로 보고 있다”고 답했다.



정희용 국민의힘 의원은 휴게소 전체에 환경미화 등 직간접적 고용 노동자 8600여명이 화장실을 개조한 휴게실에서 쪽잠을 자는 현실을 꼬집었다. 이에 유 사장은 “즉시 전수조사를 실시하겠다”며 “고객 만족은 물론 노동자 환경도 직계약을 할 때 담아내겠다”고 약속했다.



그는 도로 및 시설 건설 관련 입찰 잡음 등과 관련, “유튜브 생중계 및 국민참관제도로 입찰계약 투명성을 확대하고, 불법 하도급 근절과 하도급 대금 상생결제로 공정한 건설현장 생태계를 조성하겠다”고 했다.

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