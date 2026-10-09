美, 유학생 취업 수수료 9000만원 물린다

기존 신청비 67만원의 140배 ‘폭탄’
학교, 학생·기업에 부담 전가 우려
도널드 트럼프 미국 행정부가 유학생의 미국 내 실무연수·취업 프로그램에 기존 신청 비용의 약 140배에 달하는 7만달러(약 9380만원)의 별도 수수료를 부과하는 방안을 추진한다.
7일(현지시간) 로이터·AP통신 등에 따르면 미 국토안보부(DHS)는 학생비자(F-1) 소지자가 ‘선택적 실무연수’(OPT)에 참여할 때 새로운 수수료를 부과하는 규정안을 공개했다. 학교가 학생을 처음 OPT에 추천할 때 7만달러를 납부하고, 같은 학생을 이후 추가로 추천할 때마다 3만달러를 내도록 하는 내용이다.
OPT는 유학생이 별도의 취업비자로 전환하지 않고도 학생 신분을 유지하면서 전공 관련 분야에서 최대 12개월간 일할 수 있도록 하는 제도다. 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야의 일정 요건을 갖춘 졸업생은 24개월을 추가로 연장할 수 있다.
현재 유학생이 미국 이민국(USCIS)에 내는 OPT 취업허가 신청 비용은 약 500달러(약 67만원)다. 이번 규정안은 이 신청비와 별개로 학교의 OPT 추천 단계에 고액의 수수료를 신설하는 내용이다.
규정상 수수료 납부 의무는 학교에 있지만, 학생이 비용 부담을 피할 수 있다고 보기는 어렵다. DHS도 규정안에서 학교가 수수료 부담을 유학생이나 전체 학생, 고용기업에 넘길 수 있다고 인정했다.
로이터는 이번 방안이 외국인 비자 소지자에 대한 트럼프 행정부의 규제 강화 흐름 속에서 나왔다고 설명했다. DHS는 학교에 비용을 부과하면 OPT 대상 학생을 더 엄격하게 심사하고 감독하도록 유도할 수 있다는 입장이다. 그러나 국제교육자협회의 판타 아우 최고경영자(CEO)는 해외 인재를 내보내는 조치가 미국의 혁신과 경제성장에 해를 끼칠 것이라고 비판했다.
이번 규정안은 60일간의 의견 수렴 등의 절차를 거친 뒤 최종 확정돼 시행될 예정이다. 다만 대학이나 기업 관련 단체가 소송을 제기하면 시행이 지연될 수 있다고 AP통신은 전했다.
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