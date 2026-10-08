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금영엔터테인먼트, 모바일·스마트TV 통합 플랫폼 ‘K VOICE’ 출시

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김정환 기자 hwani89@segye.com

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금영엔터테인먼트가 모바일과 스마트TV를 하나로 연결한 글로벌 음악 콘텐츠 플랫폼 K VOICE를 출시하고 디지털 음악 콘텐츠 서비스 확대에 나선다고 밝혔다.

사진=금영엔터테인먼트 제공
사진=금영엔터테인먼트 제공

K VOICE는 모바일과 스마트TV 서비스를 하나의 브랜드 및 계정 체계로 통합한 글로벌 음악 콘텐츠 플랫폼으로, 이용자는 하나의 계정을 이용해 모바일은 물론 삼성·LG 스마트TV에서도 노래방 콘텐츠를 이용할 수 있다.

 

K VOICE는 금영엔터테인먼트가 축적해 온 콘텐츠와 기술력을 바탕으로 6만여 곡의 콘텐츠를 제공하며, 최신곡을 꾸준히 추가해 서비스 곡목을 확대하고 있다. 금영엔터테인먼트에 따르면 K VOICE는 현재 유럽 15개국, 미주 3개국, 오세아니아 2개국 등 총 20개국에서 서비스되고 있다.

 

금영엔터테인먼트는 K VOICE를 통해 모바일과 TV를 중심으로 서비스 환경을 통합하고, 이용자의 생활 공간과 이용 방식에 따라 노래를 즐길 수 있는 멀티 디바이스 환경을 제공한다.

 

모바일에서는 MIDI 기반 반주를 비롯해 녹음 및 저장, 음성 검색, SNS 연동, 애창곡 및 예약곡, 뮤직비디오 등 노래방 기능을 제공한다.

 

스마트TV에서는 대형 화면에 맞춘 화면을 기반으로 차트, 사용자 이용 패턴 기반 추천, 금영 큐레이션, 뮤직비디오, 애창곡 및 예약곡, 점수 및 랭킹 등 다양한 콘텐츠와 기능을 지원한다.

 

또한 멜로디 가이드, 리드보컬, LTS(Lyric To Speech), 가사 병음 표시, 글로벌 언어 지원 등 국내외 이용을 지원하는 기능도 제공한다.

 

금영엔터테인먼트 이석현 대표이사는 “K VOICE의 기능과 콘텐츠를 지속적으로 고도화하고, 지원 디바이스와 서비스 국가를 확대하며 글로벌 음악 콘텐츠 플랫폼 산업에서의 사업 영역을 넓혀갈 계획”이라고 밝혔다.


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