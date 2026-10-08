세계일보

검색

유니슨, ‘한국형 녹색대전환 전략 국민보고회’ 참여…서남해 단지 터빈 실증 기회 요구도

관련이슈 디지털기획

입력 :
김승환 기자 hwan@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록

풍력터빈 전문기업 유니슨은 7일 대한상공회의소에서 열린 ‘한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 국민보고회’에 참여했다.

 

이날 국민보고회는 정부 K-GX 전략과 민간 투자계획을 국민에게 알리고 녹색전환을 국가 성장전략으로 추진하기 위해 마련됐다. 정부 관계자와 경제단체, 전문가 등과 함께 녹색산업 기업인 한화큐셀, 포스코홀딩스, LG전자, 삼성전자, SK하이닉스, 유니슨 등 기업이 참석했다.

 

유니슨이 개발한 10MW급 해상풍력 터빈 모델. 유니슨 제공
유니슨이 개발한 10MW급 해상풍력 터빈 모델. 유니슨 제공

정부는 향후 10년간 재정과 기후금융 등을 포함해 1000조원 규모 지원을 추진한다. 민간에서는 220조원 규모 K-GX 시그니처 프로젝트를 추진하

는 계획을 내놨다.

 

해상풍력 분야에서는 유니슨 등 참여기업이 약 2조8500억원 규모 민간 투자를 추진한다. 유니슨은 K-GX 시그니처 프로젝트 중 해상풍력 전 주기 공급망 구축 사업에 참여한다. 

 

이날 보고회에서 김강학 유니슨 회장은 “품질과 납기, 유지보수를 책임지고 기술과 가격 모두에서 세계와 경쟁할 수 있는 터빈을 만들겠다”며 공기업이 주도하는 400MW(메가와트) 규모 서남해 해상풍력 발전단지에 국산 터빈 실증 기회를 달라고 요청했다. 


김승환 기자 hwan@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

아이브 리즈, 청순한 미모
  • 아이브 리즈, 청순한 미모
  • 솔라, 몸 뒤로 젖히고 날씨 만끽…탄탄 허벅지
  • 박보검 '훈훈한 미소'
  • 성숙해진 김유정, 프랑스 파리에서 화보 같은 일상