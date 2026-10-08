李대통령, 이집트 대통령 맞아 국빈오찬… “더 큰 번영 향해 함께 손잡고 나아가자”

이재명 대통령은 8일 압델 파타 알시시 이집트 대통령의 국빈방한을 맞아 우리 재계 주요 인사들도 참석한 국빈오찬을 주최했다. 이 대통령은 양국 간의 인연을 부각하며 “이제 대한민국이 이집트의 새로운 도약과 더 큰 미래를 향한 여정에 믿음직한 동반자가 되겠다”고 약속했다.

이재명 대통령과 압델파타 알시시 이집트 대통령이 8일 청와대에서 열린 국빈 오찬에서 건배를 하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 국빈오찬을 열고 알시시 이집트 대통령을 환영하며 양국 간의 역사적 관계를 부각했다. 이 대통령은 “대한민국과 이집트의 인연은 참으로 깊고 또 특별하다”며 “우리나라가 일제강점기라는 어둠 속에 있었던 1943년, 국제사회가 한국의 독립을 공식적으로 약속한 역사적인 ‘카이로 선언’이 나온 곳이 바로 카이로다. 그래서 한국인들에게 카이로는 단순한 도시 이름이 아니라 국가적인, 민족적인 희망이 처음 문서로 기록된 곳이기도 하다”라고 말했다. 이 대통령은 또 “한국은 무역으로 성장을 일궈낸 나라다. 우리나라의 많은 선박들이 아시아와 유럽을 오갈 때 거치는 곳이 바로 수에즈 운하”라며 “한국이 세계로 뻗어 나가는 그 중요한 길목에서 이집트는 오랫동안 고마운 이정표가 돼주었다”고 말했다.

이 대통령은 ‘우리 사이에는 빵과 소금이 있다’는 이집트 격언을 언급하며 “음식을 통해 고난과 기쁨을 나누고 깊은 신뢰와 우정을 맺는다는 그 속뜻처럼 한국과 이집트가 더욱 가까운 친구이자 전략적 동반자로서 더 큰 번영을 향해 함께 손잡고 나아가게 되기를 바란다”고 했다.

알시시 대통령은 “한국은 유구한 역사를 거쳐 높은 가치의 전통을 가지고 있는 나라다. 높은 가치와 발전된 지식을 통해서 인류가 만날 수 있는 가교를 형성하는 우리의 공통점이 확실히 있다고 저는 믿는다”며 “이번 방문과 지난 방문을 통해 한국이 얼마나 많은 분야에서 발전해 왔는지를 제가 확실하게 볼 수 있었다”고 화답했다. 이어 “요즘 세계는 다양한 도전 과제에 직면하고 있고, 여러 지역에서 많은 위기들이 발생하고 있다”고 짚은 뒤 “이집트는 중동의 안정의 기둥으로서 그리고 세계의 안정과 평화를 지지하는 세력으로 제 역할을 다하겠다”고 말했다. 그러면서 이 대통령은 향해 “우리의 전략적 관계는 세계 평화와 발전의 핵심 요소가 될 것”이라고 말했다.

이날 오찬에는 배경훈 과기부 장관, 김정관 산업부 장관 등 우리 정부 인사들뿐 아니라 정의선 현대차그룹 회장, 박지원 두산에너빌리티 대표이사 회장 등 경제계 주요 인사들도 여럿 참석했다.

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