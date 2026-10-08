“영화 평가 넘어 정쟁 도구 삼아선 안 돼”

정지영·이명세 감독 등 영화인들이 영화 ‘암살자(들)’을 둘러싼 공방과 관련해 “영화를 정치적 정쟁의 도구로 삼아선 안 된다”고 목소리를 냈다.



제31회 부산국제영화제가 열리고 있는 부산을 찾은 영화인 20여명은 8일 부산 해운대에서 긴급 기자회견을 열고 공동 입장문을 발표했다. 정지영·이명세 감독, 한재덕 사나이픽쳐스 대표, 김동현 서울독립영화제 집행위원장, 김홍준 한국예술종합학교 명예교수(전 한국영상자료원장) 등이 참석했다.

8일 부산 해운대해수욕장 앞에서 영화인 20여명이 영화 ‘암살자(들)’ 관련 논란에 대해 입장을 밝히는 기자회견을 열고 있다. 부산=연합

이들은 입장문에서 “‘암살자(들)’을 둘러싼 논쟁이 작품 비판을 넘어 정치권과 공공기관·투자기관·극장, 영화제의 상영 문제로 확대되고 있다”며 “영화에 대한 평가를 넘어 정치적 정쟁의 도구로 활용되는 상황을 우려한다”고 밝혔다.



또 “작품을 충분히 보거나 사실관계를 확인하기도 전에 영화의 정치적 의도와 성격을 규정하고 감독·배우·제작사 등으로 책임을 확대하는 방식은 재고할 필요가 있다”고 했다.



정상민 한국영화제작가협회 부회장은 “이런 일이 반복되면 창작 활동이 위축될 수 있다는 문제의식 속에 영화인들이 뜻을 모았다”고 말했다. 정 감독은 “역사가 남긴 질문과 수수께끼에 질문을 던지는 것은 예술가의 의무 중 하나”라며 “이를 두고 정치권이 시비를 거는 것은 웃기는 일”이라고 일갈했다.



국민의힘이 싱가포르국제영화제에 ‘암살자(들)’ 개막작 선정 철회를 촉구하는 서한을 보낸 데 대해서도 우려를 나타냈다. 이들은 “국내 정치적 논쟁을 해외 영화제의 독립적 작품 선정과 상영 결정에까지 확대하는 것은 신중히 해야 한다”며 “이는 영화제의 자율적 판단 영역이며, 작품을 어떻게 받아들일지는 관객의 몫”이라고 강조했다.



영화 관계자들에 대한 신변 위협 문제도 언급했다. 이들은 “영화 관계자의 신상이 공개되고 주거지와 일상이 침해되며 협박과 신변 위협으로까지 이어지는 사례가 발생했다”며 “이는 영화에 대한 비판이나 정치적 의견 표명과는 명백히 다른 문제”라고 지적했다.



이어 “특정 영화의 진실성이나 완성도를 옹호하는 것이 아니며, 반대하지 말라고 요구하는 것도 아니다”라며 “찬성이든 반대든 정치가 작품의 의미와 관객의 판단을 대신하지 말라는 것”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지