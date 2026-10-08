“이제 차 못 다녀요”…개통 50년 잠수교, ‘보행전용교’로 탈바꿈

서울 잠수교가 개통 50년 만에 ‘한강 보행전용교’로 바뀐다.

서울시는 올해 마지막 ‘차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’가 끝나는 26일 0시부터 잠수교 차량 통행을 전면 통제하고 한강 보행전용교 조성 공사에 착수한다고 8일 밝혔다.

잠수교 조감도. 서울시 제공

잠수교는 1976년 한강 남북을 연결하는 차량 통행 교량으로 개통한 이후 시민들의 이동을 담당해 왔다. 2008년에는 기존 왕복 4차로 중 2개 차로를 보행자와 자전거를 위한 공간으로 전환했고 최근에는 ‘차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’ 등 시민들이 한강을 즐기는 문화공간으로 활용됐다. 이번 사업은 변화의 연장선에서 잠수교의 차량 통행을 완전히 없애고 시민들이 한강 위를 자유롭게 걷고 머물 수 있도록 교량의 기능을 전환하는 것이다.

잠수교는 다른 한강 교량보다 수면에 가까워 강물과 주변 풍경은 물론 반포대교 달빛무지개분수까지 가까이에서 감상할 수 있다. 시는 공간적 특성을 살려 잠수교를 한강의 자연과 문화를 함께 즐기는 보행공간으로 조성할 계획이다. 내년 8월까지 보행데크 확장과 포장공사 등을 마무리하고 시민들이 다양한 문화행사와 축제를 즐길 수 있도록 준비할 계획이다.

보행자와 자전거 이용객은 공사가 시작된 이후에도 잠수교를 계속 이용할 수 있다. 시는 시민 불편을 최소화하기 위해 통행공간을 확보하고 작업공간과 통행공간을 분리해 안전하게 통행할 수 있도록 관리할 계획이다. 다만 내년 5월부터 8월 사이 포장공사 기간에는 품질 확보와 안전을 위해 한 달 반 정도 보행자·자전거 통행도 전면 통제한다. 이 기간에는 반포대교를 통해 우회하도록 안내할 예정이다.

잠수교 한강물멍 조감도. 서울시 제공

보행전용교로 바뀌는 잠수교에는 한강을 더욱 가까이에서 감상할 수 있는 조망 공간 22곳이 들어선다. 시는 설계 과정에서 홍수 시 안전성 등을 고려해 당초 공모안에 포함됐던 공중보행데크를 제외했다. 변경한 설계안은 한강유역환경청과 협의를 마쳤다.

특히 선박이 지나는 항로 구간 2곳에는 바닥 아래로 한강이 내려다보이는 투명데크를 설치한다.

잠수교 북단 지하보차도 구간은 차도를 없애고 보행공간으로 전환한다. 차량 매연과 소음, 좁은 보행로로 걷기 불편했던 접근로를 정비해 이태원 관광특구와 용산공원, 한강공원을 잇는 보행 연결성을 강화한다.

시는 잠수교 차량 통제에 따른 주변 도로의 교통 영향은 크지 않을 것으로 보고 있다. 시는 현장 안내문과 버스 안내 방송, 교통정보시스템(TOPIS) 등을 활용해 우회 경로와 정류장 변경 사항을 안내할 예정이다. 잠수교를 경유하던 740번·405번 시내버스는 상·하행 모두 반포대교로 우회 운행한다. 잠수교 남단의 ‘반포한강공원·세빛섬’ 정류장 양방향 2개소는 폐쇄하며 버스 이용 시민은 인근 ‘반포대교남단·한강시민공원입구’ 정류장을 이용하면 된다.

잠수교 뚜벅뚜벅 축제 조감도. 서울시 제공

임춘근 시 도시기반시설본부장은 “잠수교 개통 50년 만의 전면 보행화는 한강을 단순히 건너는 통로가 아니라 직접 체험하고 즐기며 머무르는 공간으로 전환하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “누구나 안전하고 편안하게 한강을 누릴 수 있도록 공사 중 보행자 안전 확보와 교통 관리에 만전을 기해 시민 불편을 최소화하겠다”고 말했다.

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