전국 농촌지도자 1만5000명 천안 집결… ‘식량주권’ 의지 다져

전국 농촌지도자들이 충남에 모여 대한민국 농업·농촌의 새로운 도약과 식량주권의 의미를 공유했다.

충남도는 7일 천안 독립기념관에서 열린 ‘제79주년 한국농촌지도자전국대회’ 본대회식에 전국 농촌지도자 회원과 농업 관련 기관·단체장 등 1만5000여 명이 참석했다고 밝혔다. 대회는 지난 6일 개막해 8일까지 사흘간 진행된다.

한국농촌지도자중앙연합회가 주최하고 중앙연합회·충남도연합회·천안시연합회가 공동 주관한 이번 대회는 ‘독립의 정신으로 지켜낸 대한민국! 지켜낼 식량주권!’을 주제로 마련됐다.

본대회식에는 박수현 충남도지사와 이승돈 농촌진흥청장, 장기수 천안시장, 노만호 한국농촌지도자중앙연합회장, 김근배 충남도연합회장을 비롯해 국회의원과 지방의원, 농업 관련 기관·단체장, 전국 농촌지도자 회원 등이 참석했다.

본대회식은 농촌지도자회의 발자취를 담은 영상 상영을 시작으로 농업인 지도자 육성 유공자 포상, 비전 퍼포먼스, 전국 농특산물 품평회 시상 등의 순으로 진행됐다.

농업·농촌의 지속 가능한 발전과 농촌지도자회 육성에 기여한 유공자에 대한 정부포상도 이뤄졌다.

충남에서는 한국농촌지도자충청남도연합회 김근배 회장이 석탑산업훈장을, 한국농촌지도자천안시연합회 송용수 회장이 국무총리표창을 받았으며, 충청남도농업기술원 허종행 지도정책과장이 대통령표창을 받았다.

참석자들은 기후위기와 인구 감소, 농촌 고령화, 국제 공급망 불안 등 농업 환경에 대응하기 위해 지역과 품목을 넘어 경험과 지혜를 나누고 연대를 강화해야 한다는 데 뜻을 모았다.

특히 독립기념관에서 국민의 먹거리를 스스로 지켜내는 식량주권의 중요성을 되새겼다.

박수현 지사는 “농촌지도자들은 대한민국의 농업·농촌과 식량주권을 지켜온 든든한 버팀목”이라며 “정책의 답을 농업 현장에서 찾고, 농업인의 땀이 정당하게 보상받도록 충남이 함께하겠다”고 말했다.

대회 기간 행사장에서는 전국의 우수 농특산물과 신기술을 소개하는 전시관을 비롯해 농기자재 전시관과 충남·천안 홍보관이 운영된다. 저탄소 농업·농작업 안전 체험, 학술행사, 지역 문화공연 등 다양한 부대행사도 진행된다.

대회 마지막 날에는 충남의 역사와 문화를 경험하는 지역 문화 체험과 폐막식이 이어질 예정이다.

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