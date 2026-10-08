서울 아파트 매매가 0.12% 상승…강남3구·용산은 약세 지속

서울 아파트 매매가격이 87주째 올랐다.



강남3구·용산 지역의 약세가 이어졌지만 둔화세를 보였던 상승률은 6주 만에 소폭 확대됐다.

8일 서울 송파구 롯데월드타워 서울스카이에서 바라본 아파트 단지 모습.

최근 매매가격 오름세가 둔화하는 가운데서도 전세가격은 매물 부족 등으로 꾸준히 강세를 보인 끝에 올해 전세 누적 상승률이 매매 상승률을 넘어섰다.



8일 한국부동산원이 발표한 10월 첫째 주(10월5일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 평균 0.12% 상승했다.



상승폭은 0.03%포인트 확대됐다. 8월 다섯째 주(0.29%→0.22%)부터 5주 연속 축소돼 직전 주 0.10% 아래까지 둔화했다가 6주 만에 확대로 돌아섰다.



이로써 서울 매매가격은 작년 2월 첫째 주부터 87주 연속 올랐다. 종전 최장 상승 기간인 2020년 6월 둘째 주∼2022년 1월 셋째 주(85주) 기록은 직전 주 경신됐다.



부동산원은 "국지적으로 하향 조정된 계약이 체결되는 가운데 정주 여건이 양호한 대단지, 역세권 등 중심으로 견고한 수요가 이어지며 상승 거래가 발생하는 등 서울 전체적으로 상승했다"고 말했다.



향후 세제개편에 따른 세 부담 증가가 예상되는 강남3구(서초·강남·송파구)는 약세를 이어갔다.



서초구(-0.33%→-0.27%)와 강남구(-0.56%→-0.34%)는 전주 대비 낙폭은 줄었으나 9주 연속 하락했고 송파구(-0.19%)도 전주와 동일한 하락률을 기록하며 5주째 약세를 지속했다.



직전 주 하락 전환한 용산구(-0.01%)도 2주 연속 내렸고 동작구(0.09%→0.02%)는 보합권에 가까워지는 등 한강벨트 일부 지역에도 둔화가 나타났다.



남혁우 우리은행 부동산연구원은 "강남3구는 세제개편안에 따른 정책 불확실성과 국제유가, 미국 국채금리 상승 등 고금리 장기화 우려 등으로 여전히 위축되는 모습"이라며 "용산구도 한강변 고가 아파트 밀집지역은 대부분 세제개편안 영향권이고 대출이 최고 2억원이어서 약세 흐름을 공유할 것"이라고 말했다.

8일 서울 시내 공인중개사에 붙은 부동산 시세.

반면 서대문구(0.36%), 강북구(0.35%), 금천구(0.34%), 관악구(0.33%), 도봉구(0.32%), 노원구(0.31%) 등 중위권 이하 지역은 일부 오름폭 둔화에도 일정한 상승세를 유지했다.



경기(0.18%)에서는 삼성전자 사내 주택자금 대출 영향권인 수원시 영통구(0.62%), 성남시 분당구(0.56%), 안양시 동안구(0.41%) 등이 강세였다. 인천은 0.02% 올랐고 수도권 전체로는 0.14% 상승했다.



비수도권(0.00%)은 4주째 보합을 기록했다. 4대 광역시와 전남광주, 7개 도는 보합이었고 세종은 0.05% 하락했다.



전국 매매가격은 평균 0.07% 올랐다.



아파트 전세가격은 전국이 직전 주 대비 0.09% 상승했다.



서울(0.16%)은 대단지 입주 물량의 영향을 받는 서초구(-0.21%)가 8주째 내렸고 강남구(-0.02%)도 대치·논현동 위주로 하락했다. 성동구(0.31%), 성북구(0.31%), 노원구(0.30%) 등 중하위권은 올랐다.



이번 주까지 올해 서울 전세 누적 상승률은 8.35%로 매매 상승률(8.31%)을 넘어섰다. 작년 같은 기간 전세 상승률(1.87%)과 비교하면 4.5배 가까운 수준이다.



올해 서울 25개 자치구 중 전세 누적 상승률이 가장 높은 지역은 성북구(14.08%)였고 노원구(13.52%), 강북구(10.94%), 성동구(10.84%), 도봉구(10.82%) 등이 뒤를 이었다.



경기(0.14%)는 수원시 영통구(0.34%), 화성시 동탄구(0.34%), 용인시 기흥구(0.33%), 의왕시(0.30%) 등이 강세였고 인천은 0.15% 올랐다. 수도권 전체로는 0.15% 상승했다.



비수도권 전세는 0.03% 올랐다. 4대 광역시가 0.04%, 세종시는 0.11%, 전남광주는 0.01%, 7개 도 지역은 0.03% 각각 상승했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지