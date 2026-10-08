李대통령 "韓-이집트, 평화구축 협력"…알시시 "관계 질적 도약"

이재명 대통령은 8일 압델 파타 알시시 이집트 대통령과 만나 "양국이 마주한 국내외 환경의 안정·조화를 이뤄내고, 한반도와 중동 지역의 긴장을 완화해 평화를 구축하는 데 힘을 모으길 바란다"고 말했다.



이 대통령은 이날 청와대에서 가진 알시시 대통령과 정상회담에서 "이집트는 지난해 제가 카이로대학에서 발표한 대(對)중동 구상 '샤인(SHINE) 이니셔티브'의 핵심 파트너이기도 하다"며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령과 압델 파타 알시시 이집트 대통령이 8일 청와대에서 열린 확대 회담에서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 "양국은 비록 지리적으로 멀리 떨어져 있지만, 여러 면에서 닮았다"며 "각자 지정학적인 요충지에서 평화와 안정을 위해 부단한 노력을 기울이고 있고, 유구한 역사적 토대 위에서 국민의 창의성과 상상력이 더해지며 세계가 주목하는 문화 강국으로 성장하고 있다"고 덕담을 건넸다.



그러면서 "대한민국의 우수한 기술력과 성공적인 산업화 경험, 이집트의 전략적 입지와 풍부한 인적·물적 자원은 서로의 발전을 뒷받침할 상호 보완적인 강점"이라며 "이를 바탕으로 두 나라가 긴밀하고 활발하게 소통하면 상생의 파트너십을 더욱 공고하게 다져나갈 수 있을 것"이라고 내다봤다.



이어 "서로의 경제 발전 비전을 함께 실현할 수 있도록 포괄적 경제동반자협정(CEPA)의 협상을 개시해 견고한 제도적 기반을 마련하길 바란다"며 "이를 바탕으로 친환경 조선·청정 에너지·과학기술 등 미래 신산업 분야에서 함께 혁신을 이루고, 문화적·인적 교류의 지평을 넓혀 네트워크를 긴밀히 하고 우호 관계 증진과 미래 세대 양성에 기여하길 바란다"고 밝혔다.

이재명 대통령과 압델 파타 알시시 이집트 대통령이 8일 청와대에서 공동언론발표를 마친 후 악수하고 있다. 연합뉴스

아울러 "이런 맥락에서 이번 알시시 대통령 방한을 계기로 양국 관계를 '전략적 동반자 관계'로 격상한 것은 매우 의미 있고 시의적절하다"며 "이번 관계 격상이 양국의 미래 비전을 실질적인 협력으로 잇는 중요한 계기가 될 것으로 믿는다"고 덧붙였다.



이에 알시시 대통령은 "아름다운 우방 대한민국에서 따뜻하게 환영해 주셔서 감사하다"며 "양국 관계를 격상하기로 하면서 한국은 중요한 파트너국이 됐다. 한국과의 관계는 질적으로 크게 도약할 것"이라고 화답했다.



그는 "대한민국은 이집트에서 발전과 개발에 관심을 얻을 수 있다. 양국의 협력을 발전시키기 위한 책임을 다할 것"이라며 "한국 기업들이 이집트에 진출해 정착할 수 있도록 지원과 편의를 제공하겠다"고 약속했다.



또 "국제 안정과 안보를 위협하는 모든 도전 과제에 대응하기 위한 대한민국과 이집트의 정상급 조정 중요성도 다시금 강조한다"고 덧붙였다.

<연합>

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