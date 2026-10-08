유승호, 배우 임세주와 열애설 "6년 교제"

배우 유승호(33)와 임세주(35)가 열애설에 휩싸였다.

8일 이데일리는 두 사람이 6년째 열애를 이어오고 있다고 보도했다.

열애설에 휩싸인 배우 유승호(33)와 임세주(35).

보도에 따르면 두 사람은 2020년 3월 방송한 tvN 드라마 '메모리스트'에서 처음 인연을 맺었다. 당시 유승호는 동백 역, 임세주는 이슬비 역을 맡아 호흡을 맞췄고, 이후 연인 관계로 발전했다.

오랫동안 비공개로 만남을 이어온 만큼 두 사람의 열애 사실을 아는 이들은 많지 않았던 것으로 알려졌다.

두 사람은 최근 서울 마포구 서교동 일대에서 반려견과 함께 산책을 즐기거나, 경기도 파주 일대에서 함께 시간을 보낸 모습이 포착된 것으로 전해졌다.

이에 대해 유승호의 소속사 측은 "사실관계를 확인 중"이라고 밝혔다.

유승호는 2000년 아역 배우로 데뷔한 후 드라마 '무사 백동수', '복수가 돌아왔다', '꽃 피면 달 생각하고', '재벌X형사2', 영화 '조선마술사', '봉이 김선달' 등에 출연했다. 이후 '엔젤스 인 아메리카', '‘킬링시저' 등 연극에도 도전하며 연기 스펙트럼을 넓혔다.

임세주는 2011년 '해오라'라는 이름으로 가수 활동을 시작했으며, 2014년부터 본격적인 연기 활동을 시작했다. 이후 드라마 '캐리어를 끄는 여자', '우리 갑순이', '황금빛 내 인생', '하나뿐인 내편', '좀비탐정' 등에 출연했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지