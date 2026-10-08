국감장에 ‘시스루’ 입고 나온 박진영… “파격적” vs “직분과 안 맞아”

속이 비치는 ‘시스루’ 상의를 입고 국정감사장에 출석한 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장의 복장을 두고 정치권 안팎에서 엇갈린 평가가 나왔다.

7일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에 출석한 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장. 오른쪽 사진은 2003년 8월22일 청와대 영빈관에서 열린 차세대 성장동력 보고회에 참석한 당시 모습. 연합뉴스·노무현 아카이브 제공

박 위원장은 7일 국회 문화체육관광위원회의 문화체육관광부 국정감사에 증인으로 출석했다. 회색 계열 재킷과 바지를 입은 그는 재킷 안에 속이 비치는 소재의 상의를 받쳐 입었다.

박 위원장은 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서로도 활동하고 있다. 대중문화예술인, 공적 기구 책임자 두 역할을 함께 맡고 있는 만큼 그의 옷차림을 두고도 상반된 반응이 나왔다.

강성필 전 더불어민주당 부대변인은 이날 MBN ‘뉴스와이드’에서 “박 위원장이기 때문에 문제는 없지만 파격적이긴 했다”고 평가했다. 그러면서 “국회라는 곳은 보수적인 곳”이라고 덧붙였다.

반면 조용술 국민의힘 대변인은 보다 직접적으로 “본인의 직분과는 좀 맞지 않은 복장이었다”고 지적했다.

2003년 8월22일 청와대 영빈관에서 열린 차세대 성장동력 보고회에서 가수 박진영이 발언하고 있다. 노무현 아카이브 제공

2003년 8월22일 청와대 영빈관에서 열린 차세대 성장동력 보고회에서 가수 박진영이 발언하고 있다. 노무현 아카이브 제공

박 위원장이 파격적인 패션으로 주목받은 것은 이번이 처음은 아니다. 그는 가수 활동 기간 비닐 바지와 홀터넥, 망사 소재 등 과감한 의상을 잇달아 선보여왔다. 2003년 8월 청와대 영빈관에서 열린 차세대 성장동력 보고회에 참석했을 당시에도 속이 비치는 망사 소재 상의를 입고 발언해 눈길을 끌었다.

박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문화체육관광부에 대한 국정감사에 증인으로 출석하고 있다. 연합뉴스

한편 이날 국정감사의 쟁점은 대중문화교류위원회가 추진하는 K컬처 페스티벌 ‘패노메논’을 둘러싼 특혜 의혹과 사업 추진 과정이었다.

야당이 특정 기획사에 대한 특혜 가능성을 제기하자 박 위원장은 “패노메논을 안 하고 각 기획사가 각기 따로 공연하면 2~3배 이상 수익을 낸다”며 “이를 제쳐두고 희생해서 함께하기로 한 것”이라고 반박했다.

패노메논은 대중문화교류위원회와 하이브·JYP·SM·YG 등 주요 기획사들이 구상 중인 K컬처 페스티벌이다.

사업 상표권 출원 과정이 적절했느냐는 지적에 대해서는 일부 절차상 문제가 있었다는 점을 인정하면서도 의도적으로 특정 회사에 특혜를 주려 한 것은 아니라는 취지로 설명했다.

박 위원장은 “절차상 정상적이지 않은 면이 있다는 점은 인정한다”면서도 “사업을 잘 추진하려는 의도에서 JYP에서 먼저 상표를 출원했다”고 말했다.

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