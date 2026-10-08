나주영산강축제 개막 첫날 9만 명 몰렸다… 11일까지 대장정

전남광주 나주시의 대표 가을 축제이자 ‘2026 나주방문의 해’ 핵심 관광 브랜드인 ‘2026 나주영산강축제’ 개막 첫날부터 9만 명에 달하는 구름 인파가 몰리며 대흥행의 폭죽을 터뜨렸다.

8일 나주시에 따르면 전날 영산강정원 일원에서 막을 올린 ‘2026 나주영산강축제’에 개막 당일 하루에만 약 9만 명의 시민과 관광객이 방문해 축제장을 가득 메웠다.

지난 7일 ‘2026 나주영산강축제’가 열린 전남광주 나주시 영산강정원 일원에 9만여 명의 관람객이 몰리며 흥행을 이어가고 있다. 나주시 제공

방문객들은 영산강정원과 들섬·동섬 일원 약 12만평(39만여 ㎡)에 펼쳐진 억만송이 코스모스를 비롯해 해바라기, 백일홍, 댑싸리, 메밀꽃 등 다채로운 가을꽃을 즐겼다. 연계 행사로 열린 ‘2026 나주농업페스타’에서는 나주배·쌀·한우 등 우수 농특산물 홍보·판매전과 함께 고구마 수확, 벼 탈곡 등 다채로운 농업 체험이 진행돼 가족 단위 관람객의 큰 호응을 얻었다.

해가 지면서 개막 열기는 최고조에 달했다. 영산강정원 주무대에서는 고려 태조 왕건과 장화왕후의 역사적 인연을 재해석한 창작 뮤지컬 ‘왕후, 장화’가 펼쳐졌다. 장화왕후 역의 뮤지컬 배우 루나와 왕건 역의 이충주는 섬세한 감정과 폭발적인 가창력으로 청중을 사로잡았다. 무대 직후에는 영산강 밤하늘을 수놓은 대규모 드론 라이트쇼와 불꽃쇼, 가수 박지현과 뮤지컬 배우 홍지민의 축하공연이 이어졌다.

개막 첫날 9만 명을 모으며 성공적인 출발을 알린 이번 축제는 오는 11일까지 5일간의 대장정을 이어간다. 8일에는 아이비, 조권, 마이클리가 출연하는 ‘뮤지컬 드라마틱쇼’와 나주시립합창단의 창작음악극 ‘아랑사 아비사’가 상연된다.

나주시는 관람객 급증에 따른 교통 혼잡을 최소화하기 위해 나주시청, 한전KDN, 영산포둔치체육공원 등 3개 권역에서 축제장을 연결하는 무료 직행 셔틀버스를 10분 간격으로 운행 중이다.

윤병태 나주시장이 영산강정원 주무대에서 열린 ‘2026 나주영산강축제’ 개막식에서 축제를 찾은 시민과 관광객들에게 환영사를 하고 있다. 나주시 제공

윤병태 나주시장은 “영산강의 수려한 자연과 천년 나주의 역사·문화를 한곳에 담아 지난해보다 훨씬 풍성한 볼거리와 즐길거리를 준비했다”며 “영산강 국가정원을 향한 나주의 새로운 도전에 함께해 주시고, 11일까지 나주에서 잊지 못할 가을 추억을 담아가시길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지