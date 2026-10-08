국내 유일 스마트폰 영화제 예천서 9일 개막…역대 최다 1317편 접수

스마트폰 하나로 전 세계 창작자들이 소통하는 ‘제8회 예천국제스마트폰영화제’가 9일 막을 올린다. 본선 진출작은 11일까지 경북도청 영화 상영관에서 무료로 만날 수 있다.

경북도와 예천군은 10일 경북도청 신도시 패밀리파크에서 개막식을 연다. 영화 관계자와 관람객 등 1000여명이 참석한다.

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

예천국제스마트폰영화제는 2019년 시작한 국내 유일의 국제 스마트폰 영화제다. 스마트폰만 있으면 누구나 작품을 만들어 출품할 수 있다. 올해 영화제에는 해외 87개국을 포함해 모두 1317편이 접수돼 역대 최다 규모를 기록했다. 지난해 신설한 숏폼 부문에도 작품이 다수 출품됐다.

공식 개막작은 영화 ‘뫼비우스’다. 청년 배달기사가 자신의 진심을 알아본 노련한 정비사와 여성 레이서를 만나 교감하며 삶의 새 출발선으로 나아가는 성장 이야기를 담았다. 개막식에서는 강대규 심사위원장이 심사평을 발표한다. 이어 주연배우상 4개를 포함해 26편을 시상하고 학생부와 일반부에서 각각 5명에게 특별상을 준다. 시니어부와 숏폼 부문 시상도 진행한다.

행사장에서는 볼거리와 먹거리를 즐기는 플리마켓존을 마련한다. 가수 이재훈과 딜라잇, 에픽트레버스의 축하공연과 경품 추첨 행사도 빼놓을 수 없다.

박찬우 도 문화관광체육국장은 “예천국제스마트폰영화제는 전 세계 창작자들이 스마트폰 하나로 경계 없는 문화적 소통을 나누는 뜻깊은 장이 될 것”이라며 “앞으로 도민이 일상에서 문화를 향유하고 지역의 독창적인 영상 콘텐츠가 글로벌 경쟁력을 가질 수 있도록 뒷받침하겠다”고 말했다.

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