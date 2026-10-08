봉화 산골 청소년들의 영화 도전기…일본 영화제 ‘신인감독상’ 수상

경북 봉화군 석포면 청소년들이 직접 제작한 단편영화가 일본 국제영화제에서 신인감독상을 받으며 성과를 인정받았다.

영풍은 석포제련소가 후원한 청소년 영화 교육 프로그램 ‘씨네숲 석포단편영화교실’ 2기 작품인 단편영화 ‘그날 밤, 그 집에서(That Night, In That House)’가 제2회 도치기국제영화제 국제단편영화 부문 신인감독상을 수상했다고 8일 밝혔다.

봉화군 석포면 청소년들이 영풍 석포제련소가 후원한 청소년 영화 교육 프로그램인 씨네숲 석포단편영화교실을 통해 단편영화를 제작하고 있다. 영풍 제공

도치기국제영화제는 일본 도치기현 출신의 와타나베 히로부미 감독이 지역과 세계의 영화 창작자들을 연결하기 위해 만든 영화제다. 올해 영화제는 9월19~22일 일본 도치기현 우쓰노미야에서 열렸다. 세계 각국에서 출품된 217편의 작품 가운데 111편이 공식 경쟁 부문에 진출해 그랑프리와 감독상, 신인감독상 등을 두고 경쟁을 펼쳤다.

수상작 ‘그날 밤, 그 집에서’는 한 학생이 우연히 잃어버린 부모와 만나게 되는 과정을 다룬 미스터리 장르의 단편영화다. 봉화군 석포면 일대의 수려한 자연환경을 배경으로 초현실적인 이야기를 풀어내며 작품 독유의 분위기를 잘 살려냈다는 평가를 받았다.

이번 영화의 연출은 석포중학교를 졸업하고 현재 봉화고등학교에 재학 중인 박수빈(17) 학생이 맡았다. 석포중학교 학생들이 제작진으로 참여해 시나리오 작성부터 촬영, 연기, 편집 등 영화 제작의 전 과정을 직접 수행했다.

박수빈 학생은 “영화를 완성하기까지 어려운 점도 있었지만 유익하고 뜻깊은 경험이었다”며 “제작을 도와주신 선생님들과 함께 고생한 친구들에게 감사하다”고 소감을 전했다.

씨네숲은 청소년들이 단편영화 제작 전반을 체계적으로 경험할 수 있도록 돕는 교육 프로젝트다. 영풍 석포제련소가 후원하고 리온픽쳐스가 총괄 운영하며, 2기 프로그램은 2025년에 진행됐다. 앞서 진행된 1기 프로젝트 작품인 ‘민낯의 미소’ 역시 국제청소년평화·휴머니즘영상공모제 우수상과 호주 스마트폰 국제영화제(SF3) ‘하이리 커멘디드 어워드(Highly Commended Award)’를 수상하며 주목받은 바 있다. 현재는 석포 지역 청소년들이 참여하는 3기 프로젝트를 운영하고 있다.

영풍 관계자는 “지역 청소년들이 직접 기획하고 완성한 작품이 국제 무대에서 공식적으로 성과를 거두어 의미가 크다”며 “앞으로도 청소년들이 창의성을 발휘하고 문화·예술적 역량을 길러갈 수 있도록 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.

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