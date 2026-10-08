‘캪틴큐’ 부활…정통 캐리비안 럼으로 재출시

1980~1990년대 시대를 풍미했던 ‘캪틴큐’가 11년 만에 다시 출시된다.

롯데칠성음료는 2015년 단종된 양주 브랜드 캪틴큐를 정통 캐리비안 럼으로 재출시한다고 8일 밝혔다.

양주 브랜드 '캪틴큐'. 롯데칠성음료 제공

캪틴큐는 1980년 출시된 양주 브랜드로, 저렴한 가격을 앞세워 인기를 끌었다. 출시 1년 만에 1000만병이 판매됐다. 롯데칠성음료는 최근 과거 브랜드를 새로운 방식으로 즐기는 ‘뉴트로’ 소비문화가 확산하고 가성비 위스키 수요가 증가하는 점을 고려해 캪틴큐의 재출시를 결정했다. 과거 제품을 기억하는 소비자는 물론 젊은 소비층까지 공략한다는 전략이다.

새롭게 출시되는 캪틴큐는 정통 캐리비안 럼 원액을 사용했다. 버번 캐스크에서 1차 숙성한 뒤 PX 셰리 캐스크에서 추가 숙성해 짙은 풍미와 달콤하고 부드러운 맛을 구현했다. 용량은 360㎖, 알코올 도수는 35도다.

제품 디자인에는 과거 캪틴큐의 병 모양과 짙은 녹색을 그대로 적용해 기존 브랜드의 정체성을 살렸다.

재출시를 기념한 한정판 패키지도 선보인다. ‘캪틴큐 보물상자’는 제품 2병과 스테인리스 전용잔, 기념주화로 구성됐으며 총 1만2000세트 한정 판매된다.

이 가운데 1980세트에는 1.5돈 상당의 순은 기념주화가 들어 있다. 나머지 세트에는 모형 주화가 포함된다. 한정판 패키지는 대형마트와 편의점 등에서 구매할 수 있다.

롯데칠성음료 관계자는 “오랜 기간 소비자들에게 사랑받아 온 캪틴큐를 다시 선보이게 돼 의미가 크다”며 “합리적인 가격에 달콤하고 부드러운 맛을 갖춘 만큼 캪틴큐를 처음 접하는 소비자부터 기억하는 소비자까지 부담 없이 즐길 수 있길 기대한다”고 말했다.

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