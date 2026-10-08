한가인, 연정훈과 결혼 전날 파혼 통보 “나는 못 하겠다”

유튜브 채널 ‘션과 함께’ 화면 캡처

배우 한가인이 남편 연정훈과 결혼식을 불과 이틀 앞둔 시점까지 결혼을 고민했던 사연을 공개했다.

한가인은 7일 션의 유튜브 채널 ‘션과 함께’에 출연해 러닝을 하며 자신의 결혼 생활과 연정훈과의 첫 만남 당시 이야기를 털어놨다.

이날 한가인은 결혼에 대한 생각부터 밝혔다. 그는 “어렸을 때는 30살 되기 전에 절대 결혼할 생각이 없었다”며 “나이 차가 많은 사람과 결혼하고 싶었다”고 말했다.

그 이유에 대해서는 “아빠의 빈자리가 있었던 사람이어서 아빠처럼 나를 포근하게 안아주고 감싸줄 수 있는 사람을 원했다”며 “최소 8살 차이와 결혼하고 싶었다”고 설명했다.

한가인은 “어디서도 얘기를 안 했던 것 같다”며 “결혼하기 전전날에도 ‘안 한다. 나는 못 하겠다’고 했다”고 털어놨다. 당시 연정훈은 결혼을 앞두고 갈등하는 한가인을 만나기 위해 촬영장까지 찾아오기도 했다고.

결혼을 고민하게 된 데에는 당시 연정훈의 생활 모습이 영향을 미쳤다. 결혼식을 위해 미국에서 지내던 연정훈의 친구들이 한국을 찾았고, 연정훈이 이들과 시간을 보내는 모습을 본 한가인은 걱정이 커졌다고 했다.

한가인은 “저는 촬영하고 바쁜데 남편이 친구들이랑 시간을 보내고 정신없는 모습을 보니까 ‘결혼하고 나서도 저러면 곤란한데?’라는 생각이 들었다”고 회상했다.

이어 “‘그러면 나는 결혼 못 한다. 나는 이렇게는 할 수 없다’고 했다”고 당시 심경을 전했다.

서로 다른 생활 패턴도 갈등의 이유였다. 한가인은 자신을 ‘완전 새벽형’, 연정훈을 ‘올빼미형’이라고 표현했다.

그는 “남편에게는 새벽 2~3시가 그렇게 늦은 시간이 아닌데 저한테는 완전 오밤중이었다”며 “어떻게 2시, 3시까지 놀 수 있지 싶으니까 이해가 안 갔다”고 말했다.

결혼 전에는 이처럼 서로 다른 생활 방식이 크게 느껴졌지만, 실제 결혼 생활은 예상과 달랐다.

한가인은 연정훈과 약 20년간 결혼 생활을 이어오면서 크게 싸운 일이 손에 꼽는다고 밝혔다. 그는 “저희는 진짜 거의 안 싸운다”며 “크게 싸운 건 20년 동안 3~4번 정도”라고 말했다.

그러면서 “너무 많이 달라서 안 부딪히는 것도 있다”며 서로의 차이를 억지로 바꾸려 하지 않는 것이 부부 사이를 유지하는 데 도움이 됐다고 설명했다.

한가인과 연정훈은 지난 2005년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 결혼 직전까지 고민했던 두 사람은 어느덧 20년 넘게 부부로 함께하고 있다.

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