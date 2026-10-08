삼성전자 3분기 영업익 107조…글로벌 빅테크 최초 100조 돌파

삼성전자가 올해 3분기 영업이익 107조4천억원을 기록해 국내 기업 사상 최초로 분기 영업익 100조원 시대를 열었다.



이는 사우디아라비아 국영기업 아람코 외에 세계 어떤 기업도 도달하지 못했던 기록이다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥의 모습.

삼성전자는 반도체 초호황 속 기술 경쟁력 회복으로 지난해 4분기부터 4개 분기 연속으로 최고 실적 행진을 이어간 끝에 100조원 고지에 도달했다.



삼성전자는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 107조4천억원으로 작년 동기보다 782.5% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다.



매출은 195조원으로 작년 동기 대비 126.6% 증가했다.



영업이익률은 제조업에서 유례를 찾기 힘든 55.1%로 역대 최고 기록을 세웠다.



이번 영업이익은 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 105조7천533억원을 1.6% 상회했다.



한국 기업이 분기 영업익 100조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.



애플, 엔비디아 등 글로벌 빅테크를 포함해도 최초의 기록이다.



사우디 국영기업 아람코만이 우크라이나 전쟁 때인 2022년 2분기 영업익 865억달러(약 116조원)를 기록한 적이 있다.



이로써 삼성전자는 지난해 4분기 매출 93조8천억원, 영업익 20조1천억원으로 나란히 역대 최대 기록을 세운 이래 4개 분기 연속으로 매출과 영업익 신기록을 갈아치우고 있다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥의 모습.

영업익은 이번 1개 분기만으로 작년 전체(43조6천억원)의 2.5배에 육박했다.



또한 이는 2022년(43조4천억원), (6조6천억원), 2024년(32조7천억원), 2025년(43조6천억원)까지 4년간 합산 영업이익(126조3천억원)에 근접하는 수준이다.



올해 들어 3분기까지 누적 영업익은 254조1천억원에 달해 올해 연간 350조원 달성에도 청신호가 켜졌다.



이날 부문별·사업부별 실적은 공개되지 않았지만, 이번 분기에도 반도체부문(DS), 특히 메모리 사업부가 홀로 전사 실적을 견인한 것으로 분석된다.



이는 범용 인공지능(AGI·모든 작업에서 인간처럼 능력 발휘 가능) 도달을 목표로 한 글로벌 패권 경쟁으로 메모리 수요가 꺾이지 않은 결과다.



업계에서는 DS 부문이 전사 영업익과 비슷하거나 이를 소폭 웃돌았을 것으로 보고 있다.



업계에서는 4분기는 물론 내년까지도 이런 흐름이 지속될 것이란 전망에 힘이 실린다.



시장조사업체 트렌드포스는 4분기 범용 D램 가격이 전 분기 대비 10~15%, 낸드는 15~20% 오를 것으로 내다봤다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥의 모습.

삼성전자가 세계 최초로 양산을 시작한 HBM4도 내년부터 본격적으로 실적 개선에 기여할 전망이다.



내년 삼성전자 영업익 전망이 550조원 안팎으로 형성된 가운데 메리츠증권은 562조원에서 632조원으로 전망치를 상향 조정했다.



다만 DS 부문 내 LSI 및 파운드리 등 비메모리 사업부는 1조원 안팎의 적자가 이어졌을 것이란 관측이 나온다.



가동률 개선과 함께 사업 회복세가 이어지고 있지만, 미국 텍사스주 테일러팹 가동에 따른 비용이 부담이 됐을 것이란 분석이다.



완제품부문(DX) 부문도 부품 가격 급등에 따른 원가 부담으로 이전 분기 창사 이래 첫 적자가 2분기째 이어진 것으로 분석된다.



증권가에서는 모바일(MX)·네트워크 사업부가 1조5천억원 안팎의 넘는 적자를 기록했을 것이라는 추정이 나온다.



TV(VD) 및 생활가전(DA) 사업부도 5천억원 수준의 적자를 기록했을 수 있다.



삼성디스플레이는 1조원, 하만은 2천억~4천억원 수준의 영업익을 달성한 것으로 추산된다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지