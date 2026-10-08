성남시, 28년 된 노후 소각장 교체…2028년 2월 새 소각장 들어선다

경기 성남시가 28년간 가동된 노후 쓰레기 소각장을 대체할 첨단 소각시설 건립에 속도를 낸다. 수도권 생활폐기물 직매립 금지 조치에 선제 대응하기 위해서다.

성남시는 중원구 상대원동 일원에 하루 500t 규모의 생활폐기물을 처리할 수 있는 신규 소각시설을 2028년 2월 준공을 목표로 건설 중이라고 7일 밝혔다. 이번 사업은 1998년부터 가동돼 노후화가 심각한 기존 소각장(하루 처리용량 600t)을 대체하기 위해 추진된다.

성남시 중원구 상대원동에 들어설 대체 소각시설 조감도. 성남시 제공

새 소각시설은 기존 환경에너지시설 전체 부지(7만6000여㎡)에 있는 현 소각장 옆 6500㎡ 부지에 들어선다. 2024년 8월 첫 삽을 뜬 이후 현재 36%의 공정률을 보이고 있다.

당초 내년 11월 준공을 목표로 추진했으나 공사 초기 소각장 주변 주민 반발 등으로 일정이 다소 조정돼 2028년 2월 완공될 예정이다.

사업은 손익공유형 민간투자사업(BTO-a) 방식으로 진행돼 사업 시행자가 준공 후 20년간 시설 운영을 담당한다. 시는 주민 수용성을 높이기 위해 지난해 8월 주민지원협의체와 협약을 맺고, 반경 300m 이내 간접 영향권에 거주하는 500여 가구를 위한 주민지원기금을 조성하는 등 갈등 예방에도 공을 들이고 있다.

성남시 관계자는 “수도권 생활폐기물 직매립 금지에 따라 가동 효율이 높은 소각 및 자원순환 적정 처리 체계 확보가 지자체의 시급한 과제가 됐다”며 “주민과의 원활한 협의를 거쳐 대체 소각시설 건립을 차질 없이 완수하겠다”고 말했다.

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