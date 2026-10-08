'나주 부부' 살해 50대 검거…범행 후 600만원 인출 정황

전남광주 나주의 한 주택에 침입해 알고 지내던 60대 부부를 결박한 뒤 살해하고 달아난 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 그는 범행 후에 피해자 명의 카드도 가져가 현금자동입출금기(ATM)에서 600만원을 인출한 것으로 확인됐다.

7일 경찰에 따르면 나주경찰서는 살인 혐의로 50대 A씨를 긴급체포해 조사 중이다.

전남광주 나주 부부 강도살인사건 피의자 50대 A(가운데)씨가 7일 광주 동부경찰서 유치장으로 압송되고 있다. 뉴시스

A씨는 지난 5일 오후 9시28분부터 같은 날 오후 11시 57분 사이 나주시 한 주택에서 지인인 60대 부부를 흉기로 찌르거나 목을 졸라 숨지게 한 혐의를 받는다. 부부와 연락이 되지 않는다는 이웃 신고를 받고 출동한 경찰이 거실과 안방에서 숨진 부부를 각각 발견했다. 당시 부부는 손과 발이 청테이프·옷가지 등으로 결박돼 있던 것으로 조사됐다.

경찰은 주택 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 A씨의 신원을 특정해 추적했고, 이날 오후 2시37분쯤 무안군 한 아파트에서 검거했다.

영상에는 범행 전 자전거를 타고 부부를 만나러 간 A씨가 범행 후에는 자전거를 피해자 소유 화물차에 싣고 화물차를 운전해 벗어나는 모습 등이 찍혔다. A씨는 경찰 추적을 피하기 위해 인근에 주차해둔 자신의 승용차로 갈아타 도주한 것으로 전해졌다. 아울러 범행 후에는 피해자 명의 카드를 가져가 600만원을 인출한 것으로 파악됐다.

A씨는 경찰 조사에서 채무·채권 관계인 부부에게 빌려준 돈을 받기 위해 찾아간 것이라는 취지로 주장한 것으로 알려졌다. 범행에 사용된 흉기는 부부의 주택에 있던 것으로 조사됐다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 예정이다.

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