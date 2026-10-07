'포항 가속기 기반 산업 생태계 확장' 주제 국제 심포지엄

경북 포항시가 국내 유일의 3·4세대 방사광가속기를 기반으로 가속기 연구 인프라 및 지역 산업을 잇는 협력 생태계를 구축한다.

시는 7일 포항가속기연구소 과학관에서 '방사광가속기 활용 지역 산업 생태계 육성·발전'이란 주제로 '제8회 가속기 기반 국제 심포지엄'을 열고 있다.

7일 포항가속기연구소 과학관에서 방사광가속기를 활용한 지역 산업 생태계 육성·발전을 주제로 '제8회 가속기 기반 국제 심포지엄'이 열린 가운데 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

심포지엄에 김신 일자리경제국장, 안대천 시의회 경제산업위원회 부위원장, 경북도 관계자와 포항가속기연구소·포스텍 관계자, 국내외 가속기 장비·부품 기업·관련 산업계 관계자 등 100여 명이 참석했다.

심포지엄은 2018년부터 포항이 보유한 3·4세대 방사광가속기 등 첨단 연구 인프라를 활용해 미래 신산업 분야의 연구 개발 방향과 혁신 전략을 모색하고, 국내외 산학연 전문가가 기술 교류와 협업 네트워크를 확대하기 위해 열고 있다.

올해는 미래 소재·이차전지·수소 등 첨단 산업 분야의 방사광가속기 활용 가능성과 연구 성과를 공유하고, 나아가 가속기 핵심 장비·부품 분야 기업과 연구 기관이 실질적인 협력 생태계를 구축하고 있다.

특히 이탈리아·영국·미국·스위스 등 세계 가속기 핵심 장비·부품 분야 기업 관계자가 참여해 글로벌 기술 동향과 기업·연구 기관의 협력 사례를 공유했다.

해외 산업체 세션에 삽입 장치·영구 자석 기술 전문 기업 키마의 라파엘라 지오메트란테 대표, 방사광·XFEL용 X선 광학계 전문 기업 엑스디에스 옥스퍼드의 루이스 마테오스 박사, X선 검출기 전문 기업 레이오닉스의 로스 도일 부사장, 스위스 X선 검출기 기술 기업 덱트리스의 레오나르 샤바스 일본 지사장이 참여해 가속기 핵심 기술과 산업 협력 사례를 소개했다.

국내는 포항가속기연구소 김창범 가속기운영본부장, 비츠로넥스텍 신현석 연구소장, 알파이브이에스 이은우 대표 등이 참여해 가속기 핵심 부품 개발과 빔라인 구축·유지 보수 등 산업 현장에서 축적된 협력 경험을 소개했다.

특히 국내 기업은 포항가속기연구소와 협력해 가속기 핵심 부품을 개발하고 빔라인 구축과 진공 장비 유지 보수 등에 참여한 사례를 소개하며, 대형 연구 시설의 수요가 국내 기업의 기술 개발과 새로운 산업 기회로 이어질 수 있는 가능성을 제시했다.

심포지엄에 포항가속기연구소와 참여 기업 간 1대 1 컨설팅과 네트워킹도 열렸다. 기업이 보유한 기술과 제품을 연구소의 장비·부품 수요·연구 개발 과제와 연계해 공동 기술 개발, 장비·부품 공급, 유지 보수 등 구체적인 협력 방안을 논의했다.

김신 시 일자리경제국장은 "앞으로도 방사광가속기 연구 역량이 지역 기업의 기술 혁신과 성장으로 이어질 수 있도록 산학연 협력을 강화하고, 연구와 산업이 함께 성장하는 지역 산업 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

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