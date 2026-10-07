유기합성 ‘100년 난제’ 해답 찾았다… 신약 혁신 기여 [뉴스 투데이]

비대칭 유기 합성에서 비선형 효과와 자가 촉매 작용을 발견한 공로로 프랑스의 앙리 카강 파리수드대학교 교수(95)와 일본의 소아이 겐소(76) 도쿄이과대학 명예교수가 2026년 노벨화학상을 공동 수상했다고 스웨덴 왕립과학원 노벨위원회가 7일(현지시간) 밝혔다.

2026년 노벨화학상 공동 수상. 신화연합뉴스

위원회는 “앙리 카강과 소아이 겐소는 ‘동형 카이랄성(생명체를 구성하는 분자들이 한쪽 방향성만 띠는 현상)이 어떻게 자발적으로 출현할 수 있는가’라는 100년 넘는 화학적 미스터리에 해답을 제시했다”고 밝혔다

카이랄성이란 아미노산과 같은 일부 분자가 오른손과 왼손처럼 서로 거울상 관계에 있으면서도 겹쳐지지 않는 서로 다른 두 형태로 존재하는 성질이다. 하지만, 생명체는 이 두 형태 분자 중 단 하나만 포함하고 있다. 이런 화학적 비대칭성이 어떻게 발생했는지는 오랫동안 미스터리였으나, 이들은 동형 카이랄성으로 이어지는 화학 반응을 유도할 수 있는 방법을 발견해 이 난제를 풀었다. 이들의 연구는 의약품, 향료, 신소재 등의 제조에 활용되는 반응에서 발견된 혁신적인 성과로 평가된다.

앙리 카강(왼쪽), 소아이 겐소.

소아이 교수의 수상으로 일본인 중 개인자격 노벨상 수상자는 외국 국적 취득자를 포함해 31명으로 늘었다. 이중 노벨화학상 수상은 이번이 10번째다.

일본은 2024년 평화상, 2025년 생리의학상과 화학상에 이어 3년 연속 노벨상 수상자를 배출했다. 프랑스도 역시 지난해 필리프 아기옹이 경제학상, 미셸 드보레가 물리학상을 수상한 데 이어 2년 연속 수상자를 배출했다.

소아이 교수는 노벨위원회 수상자 발표 기자회견 현장과의 전화 인터뷰에서 “인생에서 가장 흥분되는 날 중의 하나”라고 말했다.

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