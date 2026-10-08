서울 1인가구, 나이 들수록 자산격차 심화

서울에 사는 1인 가구 자산 규모가 주택 보유 여부와 나이에 따라 차이가 큰 것으로 나타났다.

7일 서울시복지재단의 ‘데이터로 보는 서울복지’ 자료에 따르면 서울 시민 40∼44세 1인가구 중 무주택자의 자산 지수는 84.2로, 자가 거주자는 214로 나타나 2.54배 차이를 보였다. 양쪽 집단의 이런 격차는 45∼49세 구간에서는 2.76배, 50∼54세는 3.08배, 55∼59세는 3.14배, 60∼64세는 3.4배로 늘어났으며 65∼69세 때는 3.56배로 가장 컸다.

1인가구의 소득 격차는 주택 보유 여부에 따라 차이가 있었으나 나이와는 관계없이 일정한 수준을 나타냈다. 40∼44세 구간에서 무주택자의 소득 지수는 94.4, 자가 거주자는 126으로 약 1.33배의 격차를 보였으며 45∼49세에서 1.34배, 50∼54세에서 1.3배, 55∼59세에서 1.22배로 크게 달라지지 않았다.

재단은 동일연령 전체 평균을 100으로 환산한 지수를 활용해 결과를 정리했다. 100보다 크면 동일연령 전체보다 높고, 작으면 낮다는 뜻이다. 재단은 2024년 1년간 1인가구 조건을 충족한 서울시민 92만1328명을 분석했으며 코리아크레딧뷰로(KCB)와 신한카드, SK텔레콤의 가명 정보가 활용됐다.

진수희 재단 대표이사는 “1인가구를 연령이라는 하나의 기준으로만 보면 같은 연령대 안의 다양한 경제·금융 특성을 놓칠 수 있다”며 “누구나 홈페이지에서 관심 있는 연령대를 직접 확인할 수 있도록 공개한 만큼, 폭넓게 활용되길 기대한다”고 말했다.

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