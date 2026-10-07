현대인베스트먼트자산운용 전주사무소 개소…전북에 금융기관 35곳 집적

전북혁신도시에 국민연금공단 기금운용본부를 중심으로 민간 금융기관이 잇따라 들어서면서 자산운용에 특화된 금융도시의 외형이 갖춰지고 있다.

전북도는 7일 현대인베스트먼트자산운용이 혁신도시에 전주사무소를 개소하면서 도내에 거점을 마련한 금융기관이 모두 35개로 늘었다고 밝혔다.

7일 전북 혁신도시에서 열린 현대인베스트먼트자산운용 전주사무소 개소식에서 주요 인사들이 테이프를 자르고 있다. 전북도 제공

현대인베스트먼트자산운용은 10년 이상 국민연금 책임투자형 펀드를 운용해 온 자산운용사다. 이번 전주사무소 개소를 계기로 국민연금공단과의 실무 소통과 연계 업무를 현장에서 처리하며 안정적인 자산운용 체계를 구축할 계획이다.

이로써 전북에 안착한 금융기관은 자산운용사 26개사, 수탁은행 5개사, 금융 사무관리사 및 증권사 4개사 등 총 35개로 늘었다. 이를 통해 자산운용 산업의 핵심 기능인 ‘투자·운용→보관·수탁→회계·행정→판매’가 지역 안에서 연결되는 구조를 갖추고 있다.

특히, 국민연금 등 공공 연기금 자본을 매개로 민간 자산운용사의 전문 운용 역량과 수탁·사무관리 서비스가 결합하면서 자산운용 산업의 가치사슬이 지역에 형성되고 있다는 점에서 눈길을 끈다. 전북도는 이를 기반으로 관련 기관 간 실무 협력과 업무 효율이 높아지고 추가 금융기관 유치에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

전북도는 민간 금융기관 집적이 그동안 추진해 온 ‘서울 종합금융-부산 해양·파생금융-전북 자산운용 특화금융’이라는 금융 3각 축 구상을 뒷받침하는 기반이 될 것으로 기대한다. 자산운용 중심의 금융 생태계가 갖춰지면서 정부의 제3 금융 중심지 지정과 제2차 공공기관 유치를 위한 정책적 기반도 강화될 것으로 보고 있다.

전북도 관계자는 “자산운용사와 수탁기관, 사무관리사·증권사 등 35개 금융기관 안착은 국민연금공단과의 협력이 있었기에 이룰 수 있었던 성과”라며 “이들 기관이 원활한 금융 생태계를 구축할 수 있게 지원할 것”이라고 말했다.

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