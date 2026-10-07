CJ제일제당, 담합 사과하며 재발방지책 공개…“기업 시스템과 문화 전면 재검토”

CJ제일제당이 7일 열린 국정감사에서 담합에 대한 진정성 있는 사과와 재발방지책을 내놓았다. CJ제일제당과 삼양사 등 주요 식품기업은 밀가루·설탕 가격 담합으로 공정거래위원회로부터 과징금을 부과 받았다.

이날 국회 농림축산식품해양수산위원회의 농림축산식품부 국감에는 김찬호 CJ제일제당 대표와 이운익 삼양사 대표가 증인으로 출석했다.

김찬호 CJ제일제당 대표가 7일 서울 여의도 국회에서 열린 농림축산식품해양수산위원회 국정감사(농림축산식품부 등)에서 위원장 질의에 답변하고 있다. 뉴시스

농해수위 여당 간사인 더불어민주당 윤준병 의원은 “공정위의 공식 의결서와 검찰 조사 등을 보면 우리나라 식품 대표 기업들의 조직적인 담합, 카르텔 문제가 적발됐다”며 “담합을 통해 얻은 매출액이 약 15조원이고 과징금은 2조원대에 이른다”고 지적했다.

당초 농해수위는 조영식 CJ제일제당 부사장을 증인으로 채택했지만 김 대표가 자진 출석했다.

김 대표는 “공정경쟁 질서를 훼손하고 시장과 고객들의 기대에 부응하지 못한 점, 회사를 대표해 국민들께 머리 숙여 사죄드린다”며 “기업 시스템과 문화를 전면 재검토하고 원점에서 바로잡고 있다”고 강조했다.

CJ제일제당은 담합의 고리를 근원적으로 끊기 위해 경쟁사와의 접촉을 원천적으로 차단했다. 김 대표는 “제분·제당협회 등 관련 협회를 탈퇴했고, 경쟁사 미팅 시 사전·사후 보고 프로세스를 도입해 엄격히 관리하고 있다”고 밝혔다.

이어 “전 구성원을 대상으로 한 강도 높은 교육으로 재발방지는 물론 담합은 다시는 있어서는 안 된다는 점, 이를 통해 올바른 기업으로 서야 한다는 것을 내부적으로 강조하고 있다”며 “담합에 가담한 임직원은 강하게 인사조치 하고 있고, 사내 리니언시(자진신고 감면제도)를 통해 이슈 사항은 사전에 발굴해 선제적으로 조치하고 있다”고 했다.

이 대표도 “다시는 담합이 발생하지 않도록 시스템을 개선해 시행하고 있다”며 “임직원의 책임을 복무 규정과 취업 규칙에 명확하게 반영해 재발하지 않도록 하겠다”고 말했다.

윤 의원은 송미령 농식품부 장관을 향해 농식품부의 관리·감독 책임도 따져 물었다. 윤 의원은 “이 문제를 공정위에만 맡겨둘 사안은 아니라고 본다”며 “농식품부는 2022년 제분사 등에 약 550억원의 안정자금을 지원했고 할당관세 적용, 저리 융자 혜택도 제공했다”고 지적했다. 이어 “감독이 제대로 이뤄지지 않은 부분을 엄중히 점검하고 재발 방지 체계를 갖춰야 한다”고 했다.

송 장관이 이에 동의하면서도 “저희가 강제할 수 있는 권한이 없는 부분이 있다”고 하자 윤 의원은 “입법적으로 만들면 된다. 이 문제에 대해 반성하고 재발하지 않도록 해달라”고 당부했다.

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