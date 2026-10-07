아픈 역사 품은 만경강철교, ‘생태·예술 관광명소’로 재탄생

일제강점기 수탈의 역사를 간직한 전북 완주군 삼례읍 옛 만경강철교가 생태와 예술을 결합한 관광 명소로 거듭난다.

완주군은 오는 14일 오후 옛 만경강철교 일원에서 ‘만경강 물고기철길’ 준공식을 열고 405m 길이의 보행로와 스카이워크, 전망쉼터 등을 갖춘 새로운 관광시설을 선보일 계획이라고 7일 밝혔다.

일제강점기 수탈의 역사를 간직한 전북 완주군 삼례읍 옛 만경강철교가 405m 길이의 보행로와 스카이워크, 전망쉼터 등을 갖춘 새로운 관광시설로 거듭났다. 완주군 제공

‘만경강 물고기철길’은 완주군과 전북도, 전주시의 상생협력 사업이다. 완주군이 2023년 전주시에 사업을 제안하면서 본격화했으며, 지자체 경계를 넘어 관광자원을 공동으로 활용하는 협력사업으로 추진됐다.

완주군은 옛 만경강철교 상부에 보행로를 조성하고 철교 내부에 스카이워크와 전망쉼터를 설치했다. 전주시는 화전동 일대 진입 도로를 개설하고 주차장 등 기반 시설을 정비했다.

옛 만경강철교는 1928년 건설된 시설로, 일제가 삼례 일대의 쌀을 수탈하기 위해 군산항으로 운송하는 데 이용됐다. 국가등록유산으로 지정된 이 철교는 2011년 운행이 중단된 뒤 한동안 활용되지 못했지만, 완주군이 2016년 폐열차를 활용한 ‘비비정예술열차’를 선보이면서 문화관광 자원으로 활용되기 시작했다.

이번 물고기철길 조성으로 옛 철교는 비비정과 삼례토성 등 주변 관광자원과 연계한 새로운 관광 축으로 활용될 전망이다. 방문객들은 철교 위 보행로를 걸으며 만경강의 자연경관을 감상할 수 있고, 전망쉼터에서는 비비정 일대의 낙조를 조망할 수 있다.

405m 길이의 보행로와 스카이워크, 전망쉼터 등을 갖춘 새로운 관광시설로 거듭난 전북 완주군 삼례읍 옛 만경강철교 전경. 완주군 제공

완주군은 물고기철길을 생태와 역사, 예술을 함께 체험할 수 있는 관광자원으로 활용해 체류형 관광을 확대할 계획이다. 최근 새롭게 운영을 시작한 비비정예술열차와도 연계해 관광객 유입을 늘릴 예정이다.

유희태 완주군수는 “아픈 역사가 담긴 만경강철교가 많은 사람의 협력과 노력으로 생태와 예술이 숨 쉬는 관광지로 다시 태어났다”며 “만경강 물고기철길이 새로운 관광 마루지로 자리 잡도록 노력할 것”이라고 말했다.

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