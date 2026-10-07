전국 25곳서 거절당한 35주 산모…전주 예수병원이 헬기로 받아 살렸다

경기 안성에서 조기 양막 파수로 응급 상황에 놓인 임신 35주 차 고위험 산모가 전국 25개 병원에서 잇따라 수용을 거절당한 끝에 소방 헬기를 타고 전북 전주까지 이송돼 무사히 출산했다. 전주 예수병원 의료진은 응급 제왕절개 수술을 진행해 산모와 아기의 생명을 지켰다. 고위험 산모와 신생아를 동시에 치료할 수 있는 의료 인력과 병상 부족으로 응급환자가 수백㎞를 이동해야 하는 필수 의료 공백의 현실을 보여줬다.

7일 전주 예수병원에 따르면 지난 1일 오전 2시7분쯤 경기 안성시 보개면에서 임신 35주 차인 30대 임신부 A씨가 “양수가 흐른다”며 119에 신고했다. 이에 출동한 구급대는 임신 37주 이전에 발생한 조기 양막 파수로 조산과 태아 감염 위험이 있다고 판단하고 즉시 수용 가능한 병원을 찾기 시작했다.

전북 전주 예수병원 응급의료센터.

그러나 보건복지부의 고위험 산모·신생아 통합치료센터 지원사업을 운영하는 전국 21개 병원을 비롯해 경기 20곳, 서울 1곳, 충청권 3곳, 전라권 1곳 등 모두 25개 병원에 문의했지만, 수용이 어렵다는 답변이 돌아왔다. 고위험 산모의 분만과 신생아 집중 치료를 동시에 담당할 의료진과 병상을 즉시 확보하기 어려웠기 때문이다.

절박한 상황에서 소방청은 당일 오전 3시30분쯤 전주 예수병원에 지원을 요청했고, 예수병원 산부인과와 응급의료센터는 수용 결정을 내리고 산모 이송을 준비했다.

장거리 육로 이송에 따른 위험과 시간을 줄이기 위해 소방 헬기가 투입됐다. A씨는 오전 4시16분 경기소방 헬기에 인계됐고 1시간여 뒤인 오전 5시16분쯤 전주 예수병원 헬기장에 도착했다. 119 신고부터 병원 도착까지 3시간9분이 걸린 긴급 이송이었다.

예수병원은 산모가 이송되는 동안 수술실과 신생아 집중 치료 시설을 준비했다. 산모가 도착하자 산부인과와 소아청소년과, 마취통증의학과 의료진이 협진해 곧바로 응급 제왕절개 수술에 들어갔다. 수술 결과 산모와 아기 모두 무사했으며 현재 건강하게 회복 중인 것으로 전해졌다.

조기 양막 파수로 응급 상황에 놓인 임신 35주 차 고위험 산모의 제왕절개 수술을 집도해 산모와 아기의 생명을 지켜낸 예수병원 홍상기 산부인과 과장. 예수병원 제공

수술을 집도한 홍상기 예수병원 산부인과 과장은 “양수가 터진 채 수용 가능한 병원을 찾지 못해 수백㎞를 헬기로 이동해야 했던 산모와 가족들이 느꼈을 공포와 불안감에 깊이 공감한다”며 “병원 도착 즉시 수술이 진행될 수 있도록 통합 치료 시스템을 가동했고, 두 생명 모두 무사히 지킬 수 있어 다행”이라고 말했다.

문제는 이번 사례가 보여주듯 고위험 산모·신생아 의료 체계의 지역별 격차와 응급 분만 의료 공백 문제를 다시 드러냈다는 점이다. 응급 상황에서 병원의 단순한 물리적 거리보다 실제 환자를 받을 수 있는 의료진과 병상, 분만·신생아 집중 치료 역량이 확보돼 있느냐가 생존과 직결될 수 있다는 점에서다.

신충식 예수병원장은 “수많은 병원이 수용하기 어려웠던 절박한 상황에서 소중한 생명을 지키는 최후의 보루 역할을 해 다행”이라며 “한밤중 응급 상황에 놓인 산모가 거리를 헤매는 일이 반복되지 않도록 국가 차원의 산모·신생아 의료 체계 점검이 필요하다”고 말했다.

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