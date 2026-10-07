“작고 귀여운데 현실은 팍팍”…‘치이카와’에 빠진 한국 젊은층

영화 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀' 포스터. 대원미디어

일본 애니메이션 ‘치이카와’가 한국 극장가에서도 흥행하며 인기를 얻고 있다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 지난달 30일 ‘치이카와: 인어 섬의 비밀’이 한국 상영을 시작한 이후 6일간 73만명의 관객을 모으며 인기를 끌고 있다고 6일 보도했다. 한국에서는 지난 2~5일 연휴 기간 극장가에서 ‘암살자(들)’에 이어 박스오피스 2위를 기록했다.

한국에서는 치이카와를 ‘먼가(뭔가) 작고 귀여운 녀석’이라는 표현의 첫 글자를 따 ‘먼작귀’라는 이름으로 부르고 있다. 소셜미디어(SNS)에서는 치이카와 캐릭터들의 ‘풀뽑기 자격시험’이나 소박한 생활 모습 등을 재미있어하는 반응이 이어지고 있다고 닛케이는 전했다.

치이카와는 작고 귀여운 캐릭터들이 일을 하고 돈을 벌거나 자격증을 준비하고, 때로는 위험한 작전을 수행하는 내용을 그린 애니메이션이다.

일본에서도 흥행에 성공했다. 지난 7월 24일 개봉한 치이카와는 지난달 20일까지 1133만명의 관객을 동원하며 ‘천만 영화’에 올랐다.

닛케이는 치이카와의 한국 흥행 배경으로 경쟁이 치열한 한국 사회의 젊은 관객들이 작품에 공감하고 있다는 점을 꼽았다.

닛케이는 치이카와가 현실의 인간에 가까운 하루벌이 노동자라는 한국 언론의 평가를 소개하면서 한국의 젊은층 역시 취업 경쟁과 자격 취득을 위한 공부로 바쁜 데다 높은 주택가격으로 어려움을 겪고 있다고 전했다.

한국 배급사 CJ ENM의 마케팅도 흥행에 영향을 미친 것으로 분석했다. 닛케이에 따르면 CJ ENM은 캐릭터들이 춤을 추는 라이브를 음악전문 채널 엠넷(Mnet)에서 방송하고 무대인사를 진행하는 등 ‘K팝 방식’의 마케팅을 펼치고 있다.

서울 중심부에 마련된 굿즈샵도 연일 방문객으로 붐비고 있다고 닛케이는 전했다.

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