세계일보

검색

일면식 없는 70대 살해한 20대 남성 구속

관련이슈 디지털기획

입력 :
정세진 기자 oasis@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록

서울 강북구 주택에서 일면식 없는 70대 남성을 살해한 혐의를 받는 20대 남성이 구속됐다.

 

서울북부지법 박사랑 영장전담 부장판사는 살인 혐의를 받는 20대 남성 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 7일 오전 10시30분부터 진행한 뒤 구속영장을 발부했다.  박 부장판사는 “증거인멸 염려, 도망할 염려가 있다”고 밝혔다.

 

서울북부지법. 연합뉴스
서울북부지법. 연합뉴스

A씨는 이날 영장실질심사에 출석하지 않았다.

 

지난 3일 오후 11시쯤 강북구 번동의 한 대세대주택에서 70대 남성을 살해한 혐의를 받는다. A씨는 체포 후 경찰 조사에서 길에서 B씨와 어깨를 부딪친 데 화가 나 항의하려고 주거지까지 찾아갔다가 살해했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

 

경찰은 A씨의 범행 동기에 의문을 갖고 진술의 신빙성을 확인하고 있다. 서울경찰청의 요청에 따라 구속 기간 중 사이코패스 검사를 진행하는 방안도 검토하고 있다. 검사 시점은 아직 정해지지 않았으며, 경찰은 검사 실시 후 결과가 나오기까지 1∼2주가 걸릴 것으로 예상하고 있다.


정세진 기자 oasis@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

솔라, 몸 뒤로 젖히고 날씨 만끽…탄탄 허벅지
  • 솔라, 몸 뒤로 젖히고 날씨 만끽…탄탄 허벅지
  • 박보검 '훈훈한 미소'
  • 성숙해진 김유정, 프랑스 파리에서 화보 같은 일상
  • 장원영, ‘파티걸 모드’