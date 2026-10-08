“여명학교 교사 건립 예정대로 진행하라”

북한배경학생을 위한 대안학교의 교육 터 건립을 두고 주민 반발이 이어지면서 시민사회단체들이 기자회견을 자청해 “교사 건립을 예정대로 진행하라”고 촉구했다.



‘여명학교 현 부지 학교 건립을 지지하는 시민사회 공동행동’은 7일 서울 중구 서울시의회 앞에서 기자회견을 열었다. 조명숙 여명학교 교장을 비롯해 학생과 시민 등 100여명은 ‘22년을 떠돌았다, 여명학교의 배움터를 마련하라’, ‘2027년 2월이면 여명학교 학생들이 갈 곳이 없다’ 등이 적힌 손팻말을 들고, 학교 교실과 건물을 서울 강서구의 현재 위치에서 계속 교육받을 수 있게 해달라고 촉구했다.



교육의봄, 사교육걱정없는세상, 흥사단 등 261개 시민단체로 구성된 공동행동은 “여명학교 학생들은 분단이라는 남북한 특수상황에서 파생된 분단의 피해자들”이라며 “서울시의회 교육위원회는 관련 안건을 교육권의 관점에서 심의하고 지체 없이 의결해야 한다”고 했다.



내년 2월 현 위치인 옛 염강초 건물 임차 기간 만료를 앞둔 여명학교는 같은 자리에 정식 교사(校舍)를 짓기로 통일부, 서울시교육청, 현대자동차그룹 등과 업무협약을 체결했다. 여명학교가 모금한 금액과 민간 재원으로 건물을 짓고 완공 후 서울시교육청에 기부채납해 20년 동안 사용하는 방식이다. 하지만 지난달 17일 열린 2차 주민설명회에서 인근 주민 일부가 교사 건립에 반대하고 나서며 갈등이 빚어졌다.

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