“춤은 몸을 통해 세계를 탐구하는 예술”

몸을 질문하는 존재로 규정해
무용작품으로 경험 확장 강조
“본질적 의미 잘 전달하고 싶어
국내 창작자 발굴에 힘쓰겠다”
앞으로 3년간 국립현대무용단을 이끌 차진엽(사진) 신임 단장 겸 예술감독이 ‘몸으로 시대를 묻고 춤으로 사람과 세계를 움직인다’를 새 청사진으로 제시했다.
지난 5월 임명된 차 단장은 7일 서울 서초구 국립예술단체 연습동에서 열린 취임 후 첫 기자간담회에서 “우리는 지금 아주 빠르게 변화하는 시대에 살고 있다”며 인공지능(AI)과 디지털 기술로 가속화된 환경에서 몸이 오히려 멀어지고 있을지 모른다고 짚었다. 그러면서 “현대무용이라는 장르가 지금 시대에 매우 중요한 역할을 할 것”이라고 말했다. 몸을 질문하는 존재로 규정한 차 단장은 춤은 그 질문을 작품으로 만들어 관객과 사회가 함께 감각할 수 있는 경험으로 확장하는 일이라고 강조했다.
차 단장은 한국예술종합학교 무용원을 거쳐 영국 런던 컨템퍼러리댄스스쿨을 졸업했다. 이후 영국과 네덜란드 등지에서 무용수로 활약하다가 국내외 국립, 민간단체에서 창작활동을 이어온 현대무용가다. 평창동계올림픽 개폐회식 안무감독(2018), 서울도시건축비엔날레 개폐회식 예술감독(2021) 등을 역임했다.
차 단장은 국립현대무용단의 현재를 어떻게 평가하느냐는 질문에 “그동안 쌓여온 자산이 잘 축적되지 못해 국립현대무용단의 정체성이 조금 부실하지 않았나 하는 판단을 했다”며 “앞으로 3년 동안은 국립현대무용단의 두께를 두껍게 하고 싶다”고 설명했다.
차 단장은 또 ‘관객층을 넓히기 위해 세계적으로 널리 인정받는 유명 무용단의 작품을 선보일 계획이 있느냐’는 물음에 “(국내 무대에) 빅 네임이 들어왔을 때 박탈감이 들었던 기억이 있다”며 “수익 사업을 하는 단체가 아니기 때문에 관객 수보다는 현대무용의 본질적 의미를 잘 전달하고 싶다는 생각이 크다. 국내의 실력 있는 창작자들을 발굴하는 게 무용단이 해야 할 일”이라고 답했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지